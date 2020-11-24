KAEÜ tıbbi ve yenilebilir mantar türlerinin üretim üssü olacak

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) hayata geçirilen proje ile halk arasında "ölümsüzlük mantarı" olarak bilinen tür başta olmak üzere farklı mantar türleri üretilmeye başladı.

Üniversitenin Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Mantar Araştırma ve Üretim Merkezinde tıbbi ve yenilebilir mantar üretimi için tesis kuruldu.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Atila tarafından yürütülen çalışmalar sonucu söz konusu üretim laboratuvarında "İstiridye Mantarı Üretiyoruz Geleceğe Güvenle Bakıyoruz Projesi" hayata geçirildi.

Konya Ovası Projesi'nin (KOP) desteklediği proje kapsamında istiridyenin ardından sağlık sektöründe sıklıkla kullanılan ve halk arasında "ölümsüzlük mantarı" olarak bilinen reishi üretimine de geçildi.

Merkezde çiftçilere mantar üretimiyle ilgili eğitim verildi. Çalışmaların genişletilmesiyle merkezde tıbbi ve yenilebilir 8-9 mantar türü üretilerek bilimsel sonuçlarla sektöre katkı sağlanması amaçlanıyor.

Geçen yıl, içerdiği öz ile özellikle kemoterapi dönemlerinde ve kanser tedavilerinde kullanılabilen reishi mantarının üretimi gerçekleştirilerek bilimsel analiz çalışmalarında kullanıldı, bu yıl başlanan üretimle reishi mantarı hem kurutulmuş hem de öğütülmüş olarak satışa sunulacak.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada tanınan ancak Türkiye'de fazla bilinmeyen reishi mantarının "ölümsüzlük mantarı" olarak bilindiğini, KAEÜ Ziraat Fakültesinde uyguladıkları proje ile bu mantar türünün üretimine ağırlık verdiklerini söyledi.

Mantar üretimine istiridye ile başladıklarını, daha sonra reishi mantarını entegre ettiklerini anlatan Karakaya, "Reishi mantarını üniversitemizde hem kurutulmuş hem de öğütülmüş şekliyle satışa sunacağız. Üniversitemiz öncelikle işi yapıp üretimin bilimsel sonuçlarını sektörün istifadesine sunacak." dedi.

- "Üniversiteyi mantar üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz"

İlerleyen zamanlarda farklı türleri de üreterek üniversiteyi mantar üretim üssü haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

"İstiridye mantarının miseli üniversitemizde KOP desteğiyle üretiliyor. Türkiye'nin değişik yerlerinde bu miselleri almak için üniversitemizi ziyarete gelen yatırımcılar var. İlerleyen zamanda hem istiridye mantarı miseliyle sektörü buluşturmayı hem de tüketilebilir nitelikte olan bu mantarın satışını yapmayı arzu ediyoruz."

Doç. Dr. Funda Atila da reishi mantarının 3 ayda yetiştiğini belirterek, geçen yılki deneme ve analiz üretiminin ardından bu yıl daha çok miktarda reishi mantarı üretmek için tohumluk ekimini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Amaçlarının kanser hastalarının tedavisine ve sağlıklı insanların bağışıklık sistemlerine katkı sunmak olduğunu vurgulayan Atila, şunları kaydetti:

"Reishi mantarı kurutulduktan sonra öğütülerek paketleniyor. Bir litre suya 2 veya 3 gram ilave edilerek, gün içinde tüketildiğinde bağışıklık sistemine etki yaptığı uluslararası çalışmalarla tescil edilmiş bir mantar türüdür."