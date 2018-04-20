Kadroya geçen taşeron işçilere yapılan zamlar belli oldu!

Taşerondan kadrolu işçi statüsüne geçenlerin sosyal ve mali haklarında yeni düzenleme yapıldı. Taşeronun tamamen kaldırılmasından sonra kadroya geçen kişiler özlük haklarının neler olduğunu araştırmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre ‘’375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.’’ İşte detaylar…

MAAŞLARA ZAM YAPILDI!

Ücret Zammı:

İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4 oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4’ten mahsup edilir. 2019 yılında ise Ocak- Haziran döneminde yüzde dört, Temmuz - Aralık döneminde yüzde dört olmak üzere toplamda yüzde sekiz zam yapılacak.

Çocuk Yardımı:

İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL aylık çocuk yardımı yapılır.

Yemek Yardımı:

İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.

Yakacak Yardımı:

İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.

İkramiye:

Kadroya geçen işçilere, Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

Bayram Yardımı:

İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL. bayram harçlığı verilir.

Okul yardımı:

İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez ve Eylül ayında ödenmek üzere;

-İlkokul için 100,00(yüz)TL.

-Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.

-Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.

-Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL tutarında öğrenim yardımı yapar.

Askerlik Yardımı:

Zorunlu askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00(üç yüz)TL askerlik yardımı yapılır.