Kadroya geçen Taşeron işçiler ne zaman zam alacak?

AK Parti hükümeti, binlerce taşeron işçisinin beklediği kadroya geçme isteğini yerine getirerek, Yaklaşık 900 bin taşeron ve geçici işçinin kadroya geçiş işlemi 2 Nisan’da tamamlandı. Kadroya geçen taşeron işçilerin hakları neler ve kadroya dahil edilen taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay kadroya geçen sürekli işçiler ile belediye şirketlerine geçen işçilerin aldıkları zam miktari ile ilgili olarak Yüksek Hakem Kurulu'na tepki göstererek yeni düzenleme istedi. Türk-İş Konfederasyonu ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) işbirliğiyle 19'uncu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Kongresi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlendi.

Kadroya geçen taşeron işçiler askerlik borçlanmasıyla kıdem tazminatını nasıl artırabilir?

Taşerondan kadroya geçen işçilere ne kadar zam olacak?

Kongrede konuşan Atalay asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkeyi yönetenlerin 'İşçileri enflasyona ezdirmiyoruz' dediğine değinen Atalay taşerondan kadroya geçen işçilerin ise aldıkları zam oranlarına (6'şar aylık dilimlerde yüzde 4+4) değinerek "Bu Yüksek Hakem Kurulu ezmenin ötesinde işçi falan kalmıyor ortada" dedi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'de 6 milyon asgari ücretli çalışan bulunduğunu ve 6 milyon emeklinin de asgari ücret civarında veya altında ücret aldığını söyledi. Atalay, "Buradan imkanı olan patronlara, işverenlere sesleniyorum. Üç kuruştan kaçınmayın. Asgari ücretliyi 2 bin liraya çekin. Sizin, ailenizin, çoluk çocuğunuzun çıkarına, iş yerinin bereketine verin" dedi.

“Yüzde 4,4 uymuyor”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanacağını, toplantıdan toplumu tebessüm ettirecek bir rakamın çıkmasını umduklarına anlatan Atalay, "Özellikle Yüksek Hakem Kurulu var taşeronlardaki arkadaşlarımıza ilk 6 ay 4, ikinci 6 ay 4, üçüncü 6 ay 4, dördüncü 6 ay 4. Enflasyonun 25'in olduğu bir yerde 4,4 uymuyor.