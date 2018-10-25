THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

Kadroya geçen Taşeron işçiler ne zaman zam alacak?

AK Parti hükümeti, binlerce taşeron işçisinin beklediği kadroya geçme isteğini yerine getirerek, Yaklaşık 900 bin taşeron ve geçici işçinin kadroya geçiş işlemi 2 Nisan’da tamamlandı. Kadroya geçen taşeron işçilerin hakları neler ve kadroya dahil edilen taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak?

25 Ekim 2018 Perşembe 18:40
Kadroya geçen Taşeron işçiler ne zaman zam alacak?

AK Parti hükümeti, binlerce taşeron işçisinin beklediği kadroya geçme isteğini yerine getirerek, Yaklaşık 900 bin taşeron ve geçici işçinin kadroya geçiş işlemi 2 Nisan’da tamamlandı. Kadroya geçen taşeron işçilerin hakları neler ve kadroya dahil edilen taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay kadroya geçen sürekli işçiler ile belediye şirketlerine geçen işçilerin aldıkları zam miktari ile ilgili olarak Yüksek Hakem Kurulu'na tepki göstererek yeni düzenleme istedi. Türk-İş Konfederasyonu ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) işbirliğiyle 19'uncu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Kongresi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlendi.

Kadroya geçen taşeron işçiler askerlik borçlanmasıyla kıdem tazminatını nasıl artırabilir?

Taşerondan kadroya geçen işçilere ne kadar zam olacak?

Kongrede konuşan Atalay asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkeyi yönetenlerin 'İşçileri enflasyona ezdirmiyoruz' dediğine değinen Atalay taşerondan kadroya geçen işçilerin ise aldıkları zam oranlarına (6'şar aylık dilimlerde yüzde 4+4) değinerek "Bu Yüksek Hakem Kurulu ezmenin ötesinde işçi falan kalmıyor ortada" dedi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'de 6 milyon asgari ücretli çalışan bulunduğunu ve 6 milyon emeklinin de asgari ücret civarında veya altında ücret aldığını söyledi. Atalay, "Buradan imkanı olan patronlara, işverenlere sesleniyorum. Üç kuruştan kaçınmayın. Asgari ücretliyi 2 bin liraya çekin. Sizin, ailenizin, çoluk çocuğunuzun çıkarına, iş yerinin bereketine verin" dedi.

“Yüzde 4,4 uymuyor”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanacağını, toplantıdan toplumu tebessüm ettirecek bir rakamın çıkmasını umduklarına anlatan Atalay, "Özellikle Yüksek Hakem Kurulu var taşeronlardaki arkadaşlarımıza ilk 6 ay 4, ikinci 6 ay 4, üçüncü 6 ay 4, dördüncü 6 ay 4. Enflasyonun 25'in olduğu bir yerde 4,4 uymuyor.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 18:40
  1. Zonguldak
  2. Taşerondan kadroya geçen işçilere ne kadar zam olacak?
  3. taşeron işçi zam haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlenmenin en hayırlısı külfetsiz ve kolay olanı...
    1. Evlenmenin en hayırlısı külfetsiz ve..
    2. Cocu'nun Anderlecht 11'i belli oldu
    3. Renklerin insana etkileri
    4. KPSS önlisans sınav giriş belgesiyle..
    5. Düşünmek iyidir ama...
    6. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğluna şoke eden..
    7. İnsan amortisörünün en kritik yeri
    8. Validen dikkat çeken 'maganda' emri:..
    9. Kısırlık hızla artıyor
    10. Emekliye meşgale lazım
    11. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    12. Hamilelikte belinize dikkat edin
    13. Yanlış besleme zeka seviyesini etkiliyor
    14. Rusya'dan 'Kaşıkçı' açıklaması:..
    15. Tuz size zarar ev temizliğine yarar
    16. Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
    17. BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat..
    18. Sindirimin üç dar kapısı
    19. CHP yine bildiğiniz gibi! Adaylar..
    20. Kadroya geçen taşeron işçiler askerlik..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur