Kadroya geçen 4/D’li taşeron işçilere ilave tediye ödemesi ne zaman?

KHK ile kadroya geçen taşeron işçilerin beklediği ilave tediye ödemesine ilişkin müjde geldi. 4/D statüsüne kavuştu. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alındı. Kadroya alının binlerce taşeron işçi, maaşlarına yapılacak zam başta olmak üzere sosyal hakların da iyileştirilmesini istiyordu. Kadroya geçen 4/D’li taşeron işçilere ilave tediye ikramiye ödemesi tarihi belli oldu. Kadroya geçen 4/D’li taşeron işçilere ilave tediye ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak? İşte 4d işçi son dakika haberleri.

Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül aynda eğitim yardımı yapıldı. BUnun yanı sıra Ekim ayında ise 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir.

KHK ile Kadroya Geçen İşçilere ilave tediye ne zaman ödenecek?

Yüksek Hakem Kurulu Toplu sözleşmede taşerondan kadroya geçen işçiler için şu madde yer aldı: “696 sayılı KHK kapsamında daimi işçi kadrosuna geçirilen alt işveren işçilerle ilgili çalışmalar 2020 yılından itibaren yapılacaktır.” İzin süreleri uzatılacak, bir sonraki yıla devredilebilecek. Taşeron düzenlemesi ile geçici personel statüsünden (4C) 4B'ye geçen personelin maaş takviminde de eşitlik sağlanıyor. Yansıma olayına gelince 400 tl civarındaki zammın tamamı taşeron olarak çalışan arkadaşlarımıza yansıyacaktır. Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin (tediye) ödemesinin ikinci yarısı 13 Aralık'ta hesaplara yatırılacak.