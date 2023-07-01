Kadirov’un oyuncak figürü satışa sunuldu

Çin online pazar yerleri, Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov'un oyuncak figürünün ön sipariş satışının başladığını duyurdu. Oyuncak 12 bin rubleden (yaklaşık 3 bin 500 TL) satışa sunulacak.

Wolfking şirketinin ürettiği Çeçenistan liderinin heykelciği ‘bire altı’ ölçeğinde olacak. Mozfigure pazarındaki WK89027A numaralı modelin konfigürasyonuna göre, Kadirov oyuncağının gövdesi hareketli olacak, kıyafet ve üniforma seti şapka, palto, tişört, pantolon, taktik kemer, kemer ç antası, bot, tabanca ve kılıftan oluşacak. Oyuncağın 2023 yılının ikinci veya üçüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

Ön sipariş fiyatı 135.99 dolar olan oyuncak piyasaya sürüldükten sonra 7 dolar daha pahalı olacak.

Çeçenistan Ulusal Politika, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Ahmed Dudayev, konuya ilişkin Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kadirov'un bu ülkedeki popülaritesi nedeniyle bu oyuncakların Çin'de üretildiğini belirtti.

Dudayev, “Ramzan Ahmatoviç tüm dünyada baş eğmeyen karaktere sahip bir adalet savaşçısı olarak biliniyor. Ulusal liderimiz uzun zamandır bir yiğitlik ve cesaret örneği olmuştur. Çocukların ve yetişkinlerin kalbinde özel bir yere sahiptir” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO