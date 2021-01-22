Kadirov öldürdü, Putin kutladı

Yakup Sarıçiçek

Rusya’nın başkenti Moskova’da 40 kişinin öldüğü bombalı saldırının faili olduğu öne sürülen Çeçen lider, düzenlenen operasyonla öldürüldü.

Çeçen lider Ramazan Kadirov tarafından yapılan açıklamada Rus askeri güçlerinin, 2011’deki Domodedovo Havaalanı saldırısından sorumlu tuttuğu Çeçen komutan Aslan Byutukayev ve beş arkadaşının Moskova’ya bin 500 km mesafedeki Katır Yurt adlı bir köyde öldürüldüğünü açıkladı. “Çeçenistan’ın son emiri” olarak adlandırılan Byutukayev, havaalanı saldırısının yanı sıra Çeçenistan’ın başkenti Grozni’deki birçok bombalı saldırının da arkasındaki isim olarak görülüyordu. “Çeçenistan’daki tüm yasadışı gruplar ortadan kaldırıldı” açıklamasında bulunan Kadirov’u, Rus Başkan Vladimir Putin arayarak tebrik etti. Radio Free Europe’a göre Putin, Kadirov’u telefonla arayarak tebrik ederken Kremlin de operasyonda rolü olan tüm kişilere devlet nişanı verileceğini duyurdu.

24 Ocak 2011’de Moskova’daki Domodedovo Havalimanı dış hatlar terminalinde düzenlenen intihar saldırısında 40 kişi hayatını kaybetmiş, 173 kişi de yaralanmıştı.