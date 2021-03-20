Kadirov da gerilime dahil oldu: Adam ol

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, ABD Başkanı Joe Biden'a Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile iletişime geçme çağrısında bulundu.

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'in açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'görüşme' teklifi yüzünden neşesini yitirdiğini belirterek, "Rezil bir manzara" dedi.

Çeçen lider, "Adam ol, Joe Biden! Sözlerinin sorumluluğunu al ve kendini küçük düşürme. Rusya Devlet Başkanı'nın önerisini kabul et. Konuş ve düşüncelerini söyle, söyleyecek bir şeyin varsa söyle" ifadelerini kullandı.

ABD liderinden görüşmeden kaçmama talebinde bulunan Kadirov, Biden'in, Rusya-ABD ilişkilerinin geleceği için Putin ile diyalogdan başka önemli alternatifi olmadığını kaydederek, "İlişkiler onsuz da gerilimli" yorumunu yaptı.

Rusların ve Amerikalıların birbirine soracak birçok sorusu olduğunu ve diyalog fırsatının kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Çeçen lider, Putin'in ABD'de sevildiğini dile getirerek, "Sen, Joe Biden, gerçeklerden korkma. Gerçek her zaman kazanıyor. Fırsattan yararlan ve gerçek yüzünüzü göster" diye kaydetti.