Kadiri şeyhi olduğu iddia edilen Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilk açıklama!

Yapılan paylaşımlarda, Cübbeli Ahmet Hoca'nın "menfaatleri" uğruna tarikat değiştirdiği öne sürülürken, Cübbeli Ahmet Hoca üzerinden de mütedeyyin kesim hedef alındı.

Esas derdi ehl-i sünnet tarikatlar ve cemaatlere karşı düşmanlık olanlar ortaya atılan yalan üzerinden hakarette birbirleriyle yarıştı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cübbeli Ahmet Hoca, yalan bilgiyle bugün de gündeme getirilince sohbetini Twitter hesabından yeniden paylaştı.

Kadiri tarikatına katılarak şeyh olduğu iddia edilen Cübbeli Ahmet Hoca, dün akşam sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de izah etmişti.

'Külliyen yalan'

Paylaşılan videodaki zatın Şeyh Ubedullah Kadiri olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, kendisini geçmiş bir dönemde ziyaret ettiğini ifade ederek, şunları söylemişti:

Onlarda sırlı bir ismi azam duası var. O duada bana bir icazet verdiler. Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin özel ilhamatından dolayı olan bir icazet. Şeyhlik aldığım, hilafet aldığım külliyen yalan. Bunu istismar edenler olabilir. Rabbim benimle uğraşanların şerrinden beni kifayet eylesin. Benimle uğraşanların da müstehakı neyse onu versin.

Cübbeli Ahmet Hoca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise bu zamana kadar kendisine farklı birçok tarikattan "halifelik" verilmek istendiğini ancak ölene kadar Mahmud Efendi Hazretleri'nin (k.s.) müridi olarak hayatına devam edeceğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Başka tarîkattan şeyhlik aldı" diyenler şunu bilsin ki nice meşhûr ve büyük şeyhler halîfelik vermeye kalktılar ama ben Mahmud Efendi Hazretlerimize mürîd olma şerefini herşeye tercîh ettim ve ona mürîd olarak öleceğim İnşâallâh. Kendilerine hiçbir hilâfet verilmeden şeyhlik uyduranları Allah rüsvay eylesin.