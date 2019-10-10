Kadir Topbaş'tan operasyon açıklaması
İstanbul Büyüşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir açıklama yaptı.10 Ekim 2019 Perşembe 00:34
Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Kadir Topbaş, paylaşımında, "Ülkemizin güvenliği, bölgede huzur ve barışın tesisi, topraklarından göç etmek zorunda kalan mazlumların yurt edinmesi için başlatılan “Barış Pınarı Harekatı” hayırlı olsun.
Allah Mehmetçiklerimize, harekata katılan tüm unsurlarımıza güç ve kuvvet versin. Ve yardımcı olsun" dedi.
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