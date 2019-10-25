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Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, görevden ayrılmasıyla ilgili olarak 'Öyle gerekti'açıklamasını yaptı.

25 Ekim 2019 Cuma 16:24
Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İtalya gezisinde, görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’la karşılaştığını söyledi. Alçı, İBB’deki görevinden ayrılışını sorduğu Topbaş’ın 'Öyle gerekti' dediğini aktardı.

Alçı, 'Roma'da Türkiye için gurur gecesi' başlıklı yazısında, Yıldız Sarayı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu'nun organizasyonluğunu yaptığı etkinliği kaleme aldı.

Topbaş'ın görevi bırakmasının ardından 'tazelendiğini' belirten Alçı, eski İBB Başkanının kendisine "Yıllar sonra ilk kez rahatladım" dediğini, istifasıyla ilgili soruya ise "Öyle gerekti" cevabını verdiğini aktardı.

YazısındaTopbaş ile karşılaşmasını şu ifadelerle anlattı:

"Kadir Bey eşi ile birlikte İtalya’ya gezmeye gelmiş. 'Yıllarca ailem ile geçirdiğim zamandan çalarak çalıştım hep Nagehan Hanım. Eşim benim hiçbir resmi gezime katılamamıştı. Yıllar sonra ilk kez rahatladım, artık aileme, çocuklara, torunlara daha fazla vakit ayırabiliyorum' dedi.

Kadir Bey’i mutlu gördüm. Aktif görev bitince çöken insanlardan olmamış. Aksine tazelenmiş. Telefonunu açtı, ekrana 10 torununun fotoğrafını yerleştirmiş, hepsini teker teker anlattı.

Görevden ayrılışı ile ilgili 'Öyle gerekti' dedi, başka bir şey demedi ama Barış Pınarı’nın önemi, gerekliliği ve zorlukları üzerine uzun uzun konuştu."

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 16:24
  1. İstanbul
  2. Kadir Topbaş
  3. Kadir Topbaş İBB

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  • ermanerman4 sa önce
    değerli kardeşlerim iyi geceler.
  • TurkTurk7 sa önce
    Suna desene sayin c.başkani beni gorevden aldi

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