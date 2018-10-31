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Kadir Topbaş MHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı mı?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile AK Parti yerel seçimlerde ittifak yapmayacak. MHP lideri Bahçeli, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm şehirlerde aday göstereceklerini açıkladı. MHP, AK Parti'nin eski belediye başkanları için harekete geçti. MHP'nin Ankara adaylığı konusunda Melih Gökçek'in ismi zikredilmiş Bahçeli de Gökçek'e yeşil ışık yakmıştı. MHP'nin İstanbul-İBB konusunda da yine AK Partili isim olan Kadir Topbaş'ın aday yapılacağı iddia edildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:00
Kadir Topbaş MHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı mı?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile AK Parti yerel seçimlerde ittifak yapmayacak. MHP lideri Bahçeli, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm şehirlerde aday göstereceklerini açıkladı. MHP, AK Parti'nin eski belediye başkanları için harekete geçti. MHP'nin Ankara adaylığı konusunda Melih Gökçek'in ismi zikredilmiş Bahçeli de Gökçek'e yeşil ışık yakmıştı. MHP'nin İstanbul-İBB konusunda da yine AK Partili isim olan Kadir Topbaş'ın aday yapılacağı iddia edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP her ilde her seçim bölgesinde kendi adayları ile seçime girecektir. İstanbul'dan bir sürprizimiz olabilir" diye konuşmuştu. Yeni Şafak yazarı ve eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Kemal Öztürk, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis yazdı.Kemal Öztürk, "Ankara'da beyin yakan kulisler" başlığıyla yayımlanan yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in partilerinden aday olması durumunda şeref vereceği yolundaki açıklamasını değerlendirdi. "MHP yine oyun kurucu ya da şimşek çakan parti olarak gelişmelerin tam ortasında durumu gözlemliyor" diyen Öztürk, şöyle devam etti:  Gökçek'ten sonra, İstanbul'da da sürpriz yapacağını söyleyen Bahçeli acaba orada da Kadir Topbaş'ı mı kast etti? Henüz netlik yok.

Bahçeli, Gökçek'e yeşil ışık yaktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada, Gökçek'e henüz teklif götürmediklerini söylerken, "Aday olmak isterse MHP'ye şeref kazandırır." ifadesiyle açık kapı bırakmıştı. Gökçek de Bahçeli'nin bu açıklamasına teşekkür ile yanıt vermişti.

Erdoğan, Gökçek'i sahiplendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek'in MHP'den adaylığı iddiası ile ilgili konuştu. "Melih bey benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum" demişti. Melih Gökçek’e yeşil ışık yakan MHP lideri Devlet Bahçeli, İBB adaylığı için ismi geçen Kadir Topbaş için ne söyleyeceği merak konusu.

2014 İstanbul yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Kadir Topbaş % 47.9

CHP adayı Mustafa Sarıgül  %40.1

HDP adayı  Sırrı Süreyya Önder% 4.8    

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:00
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