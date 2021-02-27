Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla için 30 yıla kadar hapis cezası istemi

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla hakkında eroinle yakalanıp, tutuklanmasından sonra açılan davada hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yılın ekim ayında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde ihbar üzerine durdurdukları araçta 900 gram eroin ele geçirdi. Araç içinde bulunan Murat Hanlı ve Ayşe Dırla, gözaltına alındı.

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın uyuşturucuyla yakalandı

Ayşe Dırla'nın, Kadir Şeker'in, sevgilisi Özgür Duran'dan şiddet görürken kurtardığı kadın olduğu öğrenildi. Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuş ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Uyuşturucuyu geri götürürken yakalandık"

Gözaltına alınan Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayşe Dırla ile Murat Hanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Dırla, mahkemedeki ifadesinde, Hanlı ile dini nikahlı olarak yaşadıklarını belirterek, ''Murat benim 1 aylık dini nikahlı eşim. Onunla yaşıyoruz. Uyuşturucuyla bir ilgim yok. Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Murat uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucuyu kullanmak için aldı. O gün akşam eve elinde paketle geldi. Ben de görünce kızdım. Tekrar uyuşturucu bağımlısı olmasını istemiyordum. Geri götürmek istedik. Uyuşturucuyu aldığımız mahalleye geldiğimizde polis bizi yakaladı'' diye konuştu.

"Özgür Duran’ın annesi ihbar etmiş olabilir"

Ayşe Dırla, haklarında yapılan ihbar üzerine yakalanmalarıyla ilgili de ''Ben Kadir Şeker davasında tanık olarak bulunuyorum. Dava sürecinde Kadir’i suçlamadım. Bu da Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç’ı kızdırmıştı. İhbarı onun yapabileceğini düşünüyorum'' dedi.

Tutuklandı

Murat Hanlı da ifadesinde, yaklaşık 60 bin lira değerindeki aracını satıp eroin aldığını belirterek, ''Arabamı sattım. Bu uyuşturucuyu kullanmak için satın aldım. Uyuşturucu satıcısı da değilim. Ayşe karşı çıktı, geri götürdük'' diye konuştu. Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 yıla kadar hapis istemi

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede; işsiz olan Murat Hanlı’nın 60 bin liralık uyuşturucuyu kullanmak amacıyla elde etmesinin, hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek, cezadan kurtulmak için böyle savunma yaptıkları gerekçesiyle ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama’ suçlarını işlediklerine dair yeterli delil bulunduğu belirtildi.

Ayşe Dırla ve Murat Hanlı hakkında, 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.