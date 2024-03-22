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Gündem Kadir Özkaya'nın AYM Başkanı seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Gündem

Kadir Özkaya'nın AYM Başkanı seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yeniakit Publisher
2024-03-22 00:49:00 - 2024-03-22 00:53:58
Kadir Özkaya'nın AYM Başkanı seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya’nın seçilmesine ilişkin AYM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12. maddesine göre; 21 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya’nın seçilmesine ilişkin AYM Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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