Ülkemizde birçok ilim ve bilim adamı yetişmiştir. Bu önemli insanların isimleri unutulmasın diye birçok yere isimleri veriliyor. Mahalle ve cadde isimleri de bunlara birer örnektir. Bize tarihi sevdiren Kadir Mısıroğlu’nun isminin Konya’da caddeye verilmesi gündem konusu haline geldi. İşte merak edilen haberin devamı…

Kadir Mısıroğlu’nun ismi nereye veriliyor?

KONYA Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı son meclis toplantısında merhum Kadir Mısıroğlu hakkında bir karara imza atıldı. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında hayatını kaybeden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun isminin kentteki bir sokak ya da bir caddeye verilmesi kararlaştırıldı.

Kadir Mısıroğlu kimdir?

Kadir Mısıroğlu (24 Ocak 1933, Akçaabat-6 Mayıs 2019),Türk yazar, avukat ve gazeteci. 1933 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Akçaabat'ta, lise öğrenimini Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Fakülte yıllarından itibaren hukuktan çok tarihe ilgi duydu ve Türkiye'nin yakın tarihi ile alakalı araştırmalar yapmaya yöneldi. Gençlik yıllarında çeşitli gazete ve dergilerde takma adlarla yazılar yayımladı. 1961 yılında Aynur Aydın ile evlendi. Bu evlilikten Abdullah Sünusi (1963),Fatıma Mehlika (1965),Mehmet Selman (1973) isimli üç çocuğu oldu.