Tarihten ders almayı Kadir Mısıroğlu’nun eserleriyle ve söyledikleri sözlerden öğrendi bu millet. Ömrünü tarihi ve ilme adayan bir hayatı vardı Kadir Mısıroğlu’nun. Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu vefat haberi milyonlarca sevenini üzdü. Mısıroğlu'nun ölüm nedin çoklu organ yetmezliği olduğu açıklanırken, Kadir Mısıroğlu’nun cenazesi ne zaman ve nerede kılınacak? Kadir Mısıroğlu nereye defnedilecek? Soruları da sorulmaya devam ediliyor. Peki Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı'nın mütevelli heyetinin başkanı, Sebil Yayınevi'nin kurucusu ve sahibi Kadir Mısıroğlu kimdir?

Kadir Mısıroğlu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi'de hayata gözlerini yumdu.Vefat haberi ile ilgili açıklama yapan Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır, "Üstadımız bir saat önce çoklu organ yetmezliğinden hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi pazartesi ikindi namazına mütekaip Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacaktır. Sevenlere, dostlarına duyurulur. Dostlar sağ olsun. Önceden dua edenlere de teşekkür ediyoruz. Moralimiz bozuk" dedi.

Kadir Mısıroğlu, 24 Ocak 1933 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Akçaabat’ta tamamladıktan sonra lise öğrenimini Trabzon şehrinde tamamladı. Ardından 1954 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitime başladı.

Öğrencilik zamanlarında birçok öğrenci yurdu açıp çalıştırdı. Henüz hukuk fakültesinde eğitim gördüğü zamanlarda dahi hukuktan çok tarihe ilgi duyan Mısıroğlu, Türkiye’nin yakın tarihi ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

Aynı yıllarda Toprak dergisinde yazı yazdı. 1964 senesinde ilk eseri olan “Lozan Zafer mi Hezimet mi?” kitabının ilk cildini yayınladı. Aynı sene Sebil Yayınevi’ni kurdu. 1970 senesinde genişletilmiş ikinci kitabı 5816 sayılı kanuna muhalefet gerekçesiyle toplattırıldı. Hakkında dava açılan Mısıroğlu, 1974 genel affı sayesinde ceza almamıştır.

1970 senesinin Ocak ayında, Millî Türk Talebe Birliği'nde Harf Devrimi ile alakalı verdiği bir konferansı dava bahane edilerek, hakkında Eskişehir Örfi İdare Mahkemesi'nce mahkûmiyet kararı verildi. Daha sonra 1976 yılının başından itibaren İslami bir dergi olan Sebil dergisini çıkarmaya başladı. Bu dergideki birtakım yazılarından dolayı kısa bir müddet sonra hakkında 163. maddeye istinaden sayısız dava açıldı.

1977 Türkiye Genel Seçimlerinde Milli Selamet Partisi’nden Trabzon milletvekili adayı oldu. Listede ikinci sıraya konan Mısıroğlu, milletvekili seçilemedi.

1978 senesinde MSP Genel İdare Kurulu’na seçildi. 12 Eylül darbesi ile MSP Genel İdare Kurulu hakkında tutuklama kararı verilince daha önceki davaları ile bunun birleşmesi daha büyük bir ceza getireceği için yurt dışına gitmek zorunda kaldı.

Mısıroğlu, Türkiye'den ayrıldıktan sonra ailesini de Almanya'ya getirtti. 1983 yılı başlarında gazete, radyo ve televizyon anonslarıyla Türkiye'ye dönmeye davet edilen Kadir Mısıroğlu, bu davetlere uymadığı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. Bu sebeple Birleşik Krallık'tan siyasi iltica hakkı istedi. Bunun için 7 Eylül 1983 tarihli ve 18158 numaralı kararın yayınlandığı Resmî Gazete'yi göstermesi yeterli oldu. Sonrasında ailesinden kalan gayri menkulleri hazinece haraç-mezat sattırıldı. Ailesiyle Londra'da yaşarken geçimini sağlayacak bir iş kuramadığından bir buçuk yıl sonra mecburen Almanya'ya döndü. 11 yıllık yurt dışı hayatından sonra 1991 senesinde Türkiye'ye geri döndü.

Kadir Mısıroğlu, takipçilerinden gelen soruları her Cumartesi başkanlığını yürüttüğü Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı’nda cevaplamaktaydı.

Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde, 6 Mayıs 2019 tarihinde 86 yaşındayken vefat etti.

ESERLERİ

Lozan Zafer mi Hezimet mi?

Macar İhtilali

Yunan Mezalimi

Kurtuluş Savaşı’ndaki Sarıklı Mücahidler

Amerika’da Zenci Müslümanlık Hareketi

Musul Meselesi ve Irak Türkleri

Osmanoğulları’nın Dramı

Ali Şükrü Bey

Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdulaziz

Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdulhamid

Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahidedin

Osmanlı tarihi

Tarihten Günümüze Ermeni Meselesi ve Zulümler

CHP’nin Günah Galerisinden Sayfalar

Asrın İhaneti: Paralel Yapı veya F. Gülen Günah Galerisinden Sayfalar

FİKRİ ESERLERİ

İslamcı Gençliğin El Kitabı

Hicret

Geçmişi ve Geleceğiyle Hilafet

Üstad Necip Fazıl’a Dair

Doğru Türkçe Rehberi Yahud Bin Uydurma Kelimeyi Boykot

Geçmiş Günü Elerken C. I-II

Âşıklar Ölmez!..

Üç Hilâfetçi Şahsiyet

Gurbet İçinde Gurbet

Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri

İthaflı Fıkralar

Hayat Felsefesi Yahud Yaşamak Sanatı

İslâm Dünya Görüşü

Muhtasar İslâm Tarihi C. I-II-III

Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri C. I-II-III

Kırk Görgü Şahidinden Naklen Benden Tarihe Haberler

Romanları

Kanlı Düğün (1972)

Uzunca Sevindik (1973)

Kırık Kılıç (1973)

Kavuklu İhtilâlci (2005)

Düzmece Mustafa (2005)

Cem Sultan'ın Papağanı (2006)

Zağanos Paşa (2006)

Veli Bayezid'in Bedduası (2008)

Malkoçoğlu Kardeşler (2008)

Makbul ve Maktul İbrahim Paşa (2008)

Barbaros Hayreddin Paşa (2009)

Sokollu Mehmed Paşa (2009)

Mimar Koca Sinan (2011)

Zorâkî Âsî (Şehzade Bayezid) (2012)

Pîrî Reis (2012)