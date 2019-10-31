Kadir Mısıroğlu'na hakaret eden Kemalist laikler Erol Mütercimler'e ne diyecek?

Sürekli, “Kriz kapıda, savaş geliyor, iç savaş çıkacak” söylemleriyle kriz çığırtkanlığı yapan ve her seferinde sözleri havada kalan gazeteci-yazar Erol Mütercimler, bu kez skandal bir çıkışa imza attı.

Mütercimler, katıldığı bir canlı yayında, "Mustafa Kemal'e büyük bir kırgınlığım, büyük bir kızgınlığım var. Şu savaşı bu kadar erken yapmasaydı. Şu ülke bir Yunan işgali görseydi. O hacı, hoca tayfası, telgraf direklerinde bir sallandırılsaydı. Hem de ayaklarından... O camiler yıkılıp, hepsi ahır yapılmış olsaydı. Bir yaşansaydı bunlar, bir anyayı Konya'yı görselerdi" dedi.

Üstad Mısıroğlu’nun dayatılan tarihi reddederek gerçekleri haykırmasını hazmedemeyen Kemalistler'in Mütercimler'e ne cevap vereceği tartışma konusu oldu. Sosyal medyaya yapılan yorumlarda, "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen, Üstad Kadir Mısıroğlu'na etmedikleri hakaret kalmamıştı. Bu Şizofren'e tek kelime edebilecek misiniz bakalım?" denildi.