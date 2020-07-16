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Gündem

Kadir Mısıroğlu böyle yakınmıştı! Çarpıcı 'Azerbaycan' tepkisi

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçaklarının Ermenistan'ın kalleş saldırısının hedefi olan Azerbaycan'a destek için havalandığı iddiasının ardından akıllara Tarih Araştırmacısı ve Yazar Kadir Mısıroğlu'nun çarpıcı ifadeleri geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 18:57:00 -

Azerbaycan'da yayın yapan İTV'nin iddiasına göre; Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçaklarının Ermenistan'ın kalleş saldırısının hedefi olan Azerbaycan'a destek için havalandı.

Ardından akıllara Tarih Araştırmacısı ve Yazar Kadir Mısıroğlu'nun sözleri geldi.

Mısıroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde Ermeni zulmüne karşı Azerbaycan'daki kardeşlerimize yardım etmeyişimizden yakınmıştı.

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