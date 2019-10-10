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Kadir İnanır'dan skandal operasyon açıklaması!

"Kürtler'in hakları çiğneniyor" yaygarası üzerinden PKK terör örgütünü cilalayan Kadir İnanır'dan Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik skandal bir açıklama geldi.

10 Ekim 2019 Perşembe 00:23
Kadir İnanır'dan skandal operasyon açıklaması!

HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan acılı annelere suskun kalan Kadir İnanır'dan TSK'nın operasyonuna ilişkin şaşırtmayan bir açıklama geldi.

Evlat acısı çeken annelerle ilgili olarak suskunluğunu hala bozmayan Kadir İnanır, TSK operasyona başlayınca piyasaya çıktı.

Kadir İnanır, TSK'nın operasyonuyla ilgili olarak “Bu ülkenin özgürlüğü ve barışı için en çok çalışan ve uğruna bedeller ödeyenlerindenim. Yıllardır süren bu sorunlara sessiz kalınıyor. Şimdi savaş kapıya gelince konuşanları samimi bulmuyorum. Ben özgürlükten ve barıştan yanayım. Bu savaş girişimlerden vazgeçilmesi gerekiyor” ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.

 

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 00:23
  1. Diyarbakır
  2. Kadir İnanır HDP
  3. Kadir İnanır

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