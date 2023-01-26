Kadir İnanır'dan büyük saygısızlık!

Oyuncu Kadir İnanır muhabire gösterdiği sert tepkiyle gündemde. Kadir İnanır kendisine soru sormak isteyen muhabire Sen provokatörsün biliyor musun?" diyerek kızdı.

Oyuncu Kadir İnanır, kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabire sinirlendi. Jülide Kural ile görüntülenen Kadir İnanır, mekan çıkışında kendisiyle röportaj yapmak isteyen basın mensubunu azarladı.

Basın mensubunun 'Kadir Bey nasılsınız?' sorusuna 'Sağol. Ne öyle yolun ortasında...' şeklinde karşılık veren oyuncu, basın mensubunun kendisine 'Çok kısa konuşsaydık efendim' demesi üzerine 'Hadi işim var hadi canım. Sonra konuşuruz canım. Telefon aç randevu al sonra konuşuruz' diyerek yanıt verdi.

"SEN PROVOKATÖRSÜN"

Basın mensubunun 'Kadir Bey sinirlenecek bir şey yok' demesi üzerine sesini yükselten Kadir İnanır, basın mensubuna 'Sinirlenmiyorum nerden çıkartıyorsun. Sen provokatörsün biliyor musun? Beni sinirlendirmek için uğraşmana gerek yok' şeklinde konuştu.

Basın mensubunun kendisine 'Sizi sinirlendirecek bir şey demedim' demesine sinirlenen Kadir İnanır, sesini yükselterek 'tamam canım tamam uzatma konuyu kapat' dedi.