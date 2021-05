Mübarek Kadir Gecesi'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir sorusunun cevabını araştırıyor. Kadir Gecesi'nde ibadetler yerine getirilecek ve dualar edilecek. İşte Kadir gecesi orucunun sevabı...

Kadir gecesinde oruç tutmanın sevabı, fazileti nedir?

Kadir gecesi oruç tutmak, bu günün bin aydan daha hayırlı olması sebebi ile diğer yapılacak tüm ibadetler gibi çok sevaptır. Kadir gecesinde kılınan namazlar, okunan dualar ve yapılan hayırlar, Allah katında büyük sevap alınmasına vesiledir.

Kadir gecesi, Kur’an-I Kerimin Hz. Muhammed A.S ye indirildiği günün gecesidir. Bu gece sabah güneş doğana kadar, bir hediyedir. Tüm melekler bu gece her türlü hayır için dünyaya inerler ve Allah’ına ibadet eden biz kullara selam eder, ilahi rahmetlere vesile olurlar.

Peygamber efendimiz derki, “Kim bu gecenin faziletini bilir ve ibadetini yaparsa, geçmişteki tüm günahları bağışlanarak af olur.” Kadir gecesi oruç tutmak, namaz kılmak ve hayır yapıp Kur’an-I Kerim okumak, günahlarımızın bağışlanması için bir lütuftur.

Kadir gecesinin Ramazan ayının son on gününde, tek sayılı günlerden biri olduğu rivayet edilir. 27. Günün gecesi olduğu söylense de, Ramazan’ın son on gününde ibadetimize yoğunluk vermek ve Allah’a daha yakın olmaya çalışmak önemlidir. Peygamber efendimizde her Ramazan’ın son on günü, her zaman yaptığı ibadetlerini arttırır ve çevresindekilere de bu zaman içinde daha çok ibadet etmelerini öğütlermiş. Ayrıca Peygamber efendimiz şöyle buyurmuş “Kur’an okuyup ibadet ediniz. Zira Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indiği bu zamanda tövbe etmek, istiğfarda bulunmak kıyamet gününde, sahibine şefaatçi olacaktır. Kadir gecesi oruç tutmak, namaz borcu olanların kaza namazı kılması, namaz borcu olmayanların nafile namazı kılması ve geceyi ibadetle geçirmesi, bu mübarek gecede hayırlara vesile olacaktır.

Hiç şüphe yoktur ki Kadir gecesine yetişmek ve bu gecede ibadetlerini yapabilmek, tüm mü’minler için tarifi olmayan büyük bir mutluluktur. Bu gecenin en iyi şekilde değerlendirilmesi gereklidir ve bu fırsat kaçırılmamalıdır.