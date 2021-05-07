Kadir Gecesinde camiler açık mı? Kadir Gecesinde camiye gitmek serbest mi?

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gecesi idrak edilecek. Koronavirüs salgını neden ile tam kapanma dönemine denk gelen bu önemli gecede camilerin açık olup olmadığı merak ediliyor.

Kadir Gecesinde camiler açık olacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kısıtlama döneminde teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarının kılınabildiğini açıkladı. Bu nedenle teravih namazları camide kılınmıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, tam kapanmada camilerde cuma namazı kılınabilecek. Ancak alınan tedbirler aynen geçerli olacak. Diyanet, tam kapanma döneminde Kadir Gecesinde camilerde teravih namazının kılınmayacağını, herhangi bir dini organizasyonun yapılmayacağını açıkladı.

Yani her bir müslüman, kadir gecesini kendi evinde ihya edecek.

Kadir Gecesinde evde hangi ibadetler yapılabilir?

Mübarek Kadir Gecesinde inananlar evlerinde ibadet ederek fırat gecesini ihya etmeye hazırlanıyor.

Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

- Kur’ân-ı Kerîm okumak

- Tevbe istiğfar etmek

- Salat u selam getirmek

- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

- Allah’ı çokça zikretmek

- Sadaka vermek

Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)

- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

- Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.