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Gündem Kadir gecesi ile alay eden edepsizlerin avukatından hadsiz çıkış! 'Dini dogmalar sadece inananı bağlar'
Gündem

Kadir gecesi ile alay eden edepsizlerin avukatından hadsiz çıkış! 'Dini dogmalar sadece inananı bağlar'

Kadir gecesi ile ellerindeki rakı bardaklarını tokuşturup alay eden edepsiz grubun avukatı Kerem Donat, "Dini dogmalar sadece inananı bağlar." hadsizliğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 18:07:00 - 2022-04-30 18:23:01
Kadir gecesi ile alay eden edepsizlerin avukatından hadsiz çıkış! 'Dini dogmalar sadece inananı bağlar'

 Yeniakit.com.tr 

Ellerindeki rakı bardaklarını tokuşturup, "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin." şeklinde hadsiz ifadelerle Müslümanların inançlarını hedef alan Pegasus çalışanlarının avukatı Kerem Donat, laikliği öne sürerek çirkinliğe destek verdi.

"İşçinin özel hayatında yaptığı paylaşım işveren için haklı fesih sebebi değildir." diyen Donat, Müslümanların inançlarını, şu çirkin ifadelerle hedef aldı:

“Kutsal” sayılan olgular birilerinin paylaşımlarıyla küçülmez. Küçülüyorsa sorun sizdedir. İsteyen istediğine inanmakta, isteyen de bunu eleştirmekte özgürdür. Dini dogmalar sadece inananı bağlar...

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