Yerel Kadınların yol verme kavgası kamerada!
Yerel

Kadınların yol verme kavgası kamerada!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya
Kadınların yol verme kavgası kamerada!

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde iki kadın arasında çıkan yol verme tartışmasında ortalık karıştı. Birbirine giren kadınları çevredeki vatandaşlar ayırırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iki kadın arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kadınların arasında kavgaya döndü. Kadınlardan biri, diğerinin arabasına girerek diğer sürücüye saldırırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Öfkesini atamayan kadın, giden aracı da tekmelerken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

