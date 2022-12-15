Kadınların bir numaralı yağı bu: Kolesterolü dengeliyor, hormonları düzenliyor! En etkili kolesterol düşürücü

Stres kontrolü yapan adaçayı yağı çok faydalı. Kolesterolü dengeleyen adaçayı yağı hazımsızlığı engelliyor. İşte detaylar...

ADAÇAYI YAĞI FAYDALARI

ENFEKSİYONLARI ÖNLER VE HIZLI İYİLEŞTİRİR

Bir çalışma, küçük kesik ve yaralar için 5 damla yağın kullanılmasının enfeksiyonu önleyeceğini ve iyileşme sürecini hızlandıracağını göstermiştir.

ÖSTROJEN ÜRETİMİNİ DENGELER

Menopoz hormonal dengesizliklere neden olur. Adaçayı yağı, hormonal dengeyi yeniden kazanıp ileri komplikasyonları önleyebilen fitoöstrojenlerle doludur. Yaşlanma, yumurtalık ve rahim kanseri de dahil olmak üzere farklı hastalık ve rahatsızlık riskini azaltabilir. Adaçayı yağı, östrojen üretimini dengeleme ve bu sorunları önleme yeteneğine sahiptir.

KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜZENLER

Adaçayı yağı, sindirim sisteminde safra ve mide sularının üretimini artırır, hazımsızlık, şişkinlik ve diğer sindirim sorunlarını giderir. Ayrıca, bağırsakta besinlerin emilimini artırır. Bu yağ güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve kolesterol seviyenizi azaltabilir ve kalp sağlığını iyileştirebilir. Sindirim bozukluklarını tedavi etmek için, sıcak bir komprese 5 damla yağ damlatıp karnınıza koyun.

STRESİ AZALTIR

Adaçayı yağı, stres seviyelerini kontrol altında tutar ve stresle ilgili sorunları önler.

DAHA RAHAT BİR UYKU SAĞLAR

Sedatif özellikleri nedeniyle, rahatlama ve uykuya dalmanın daha kolay olmasına yardımcı olabilir. 10 damla adaçayı yağını ½ bardak balmumu, ½ bardak Hindistan cevizi yağı ve 10 damla zeytinyağı ile 10 dakika kaynatın. Her gece yatmadan önce vücudunuza masaj yapın.

CİLT SORUNLARINI GEÇİRİR

Adaçayı yağı, cildinizdeki iltihaplanmayı azaltır, kuru cilt, kızarıklık ve sivilcileri tedavi edebilir. Cildinizi nemlendirmek, yüzünüzdeki kırışıklıkların ve ince çizgilerin oluşmasını önlemek için cildinize yağ sürebilirsiniz.

Sık sorulan soru ve cevaplar...

En etkili kolesterol düşürücü;

Pancar, bamya, havuç, patlıcan, yeşil fasulye, karnabahar, kuşkonmaz: Bu sebzeler özellikle buharda pişirildiğinde safra asidini bağlarlar. Karaciğerde kötü kolesterolü (LDL) kullanarak safra asidini bağlar. Böylece kanda LDL seviyesi düşer. Yulaf: Tüm tahıllar içerisinde bilinen en iyi lif kaynağı yulaftır.

Tuz kolesterolü yükseltir mi?

Çünkü yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi hastalıklara bir türlü vazgeçemediğimiz aşırı yağlı, tatlı ve kalitesiz NaCl içeren tuzlu yiyecekler neden olmaktadır. Bu tuzun yerine Himalaya tuzu kullanılırsa bu durum önlenebilir. Sonuçta yağ birikmesi kalp damarlarını daraltmakta ve bu da enfarktüse neden olmaktadır.

Kolesterol yükselten yiyecekler

Beslenme tarzı: Beslenme biçimi, kolesterol yüksekliğine neden olan en önemli faktörlerden biridir. Özellikle doymuş yağlardan zengin; tereyağ, margarin, krema, kaymak, süt, peynir ve etlerin bileşiminde bulunan yağlar, hayvansal kaynaklı ya da yüksek kalorili gıdalar kolesterolü yükseltir.

Kolesterol için hangi yağ kullanılmalı?

Kantaron, ayçiçek yağı, nohut yağı ,biberiye yağı ,badem yağı, lavanta yağı ,tamam yağı , kantaron yağı faydaları olsa da zeytinyağı tekli doymamış yağın en iyi kaynağıdır. ÇOKLU DOYMAMIŞ YAĞLAR: Total kolestrolü düşürürken HDL kolestrolü de azaltırlar. Ayçiçeği yağı, mısır özü ve pamuk yağı gibi bazı bitkisel yağlar bu grupta yer alır.

Kolesterol belirtileri nelerdir? Yüksek kolesterol Belirtileri

Yüzde ve özellikle göz çevresinde oluşan sarı renkli yağ bezeleri.

Göğüs ağrısı

Halsizlik ve yorgunluk.

Ayak ve bacaklarda ağrı, uyuşma.

Baş dönmesi.

Yaraların geç iyileşmesi.

Solgun görünümlü cilt.

Nefes darlığı

Yüksek kolesterole ne iyi gelir? Kolesterole ne iyi gelir?



Zeytinyağı Antioksidan bakımından oldukça zengin olan zeytinyağı, bu özelliği sayesinde hem yüksek tansiyonun hem de yüksek kolesterolün önüne geçiyor. ...

Badem, fındık gibi kuru yemişler.

Domates.

Barbunya başta olmak üzere baklagiller.

Balık.

Yulaf ezmesi.

Egzersiz.