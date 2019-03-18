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Kadınların bereket kapısı: Nar Projesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte protokol üyeleri, program öncesinde Nar Projesi’ndeki kadınların açtığı ve el emeği ürünlerinin yer aldığı stantları gezip alışveriş yaparak, kadınlara destek oldu.

18 Mart 2019 Pazartesi 21:32
Kadınların bereket kapısı: Nar Projesi

Esenlerli ev hanımları ve girişimci kadınlar, son yılların en büyük girişimci hareketini başlattı ve Nar Projesi, Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirildi. Esenlerli ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünlerini eticaret sitesinde satarak ticarete atılmalarını sağlayan Esenler’in “Bereket Kapısı” Nar Projesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti İstanbul Milletvekili Halide İncekara, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfi k Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan ve Esenler’deki girişimci ev hanımlarının da katılımlarıyla hayata geçirildi.

ESENLER’DEKİ HERKESİ ZENGİN EDECEĞİZ

Esenler’de yeni bir bereket kapısını açtıklarını söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler’deki herkesi zengin etme hayaliyle çalıştıklarını kaydederek, “Nar Projesi; hanemizi, şehrimizi, ülkemizi, gönlümüzü, sevgimizi, ruhumuzu bereketlendirecek. Esenler’deki kadınların yüzde 76’sı ev hanımı. Esenlerli ev hanımlarımız, çocuklarından ayrı kalmadan ev ekonomisine nasıl katkı sağlarlar diye düşündük. El emeği çarşıları açtık faydalı da oldu ama bir süre sonra pasta, börek satan dükkandan öteye geçmedi. Biz de hanımlarımızı dünya pazarına açmamız gerektiğini düşündük. Sadece Esenler, İstanbul, Türkiye değil dünya pazarına açılsınlar istedik. Bu konuda dünyada en etkili isimlere akıl danıştık. Bizim, Esenler’de herkesi zengin etme iddiamız var. İşte bu iddiayla bir arayışa girdik. Bu bir hayal değil çünkü bizim insanımız çalışkan, yetenekli, gayretli. ‘Neden zengin olmasınlar?’ dedik, elektronik, dijital ortamda marketler açalım ve hanımlarımızın el emeği ürünlerini pazarlayalım dedik, böylece Nar Projesi ortaya çıktı” dedi.

NAR ŞİRKETLEŞİRSE ORTAK OLACAKSINIZ

Nar Projesi ile hayallerinin ne olduğunu da açıklayan Başkan Göksu, “Nar, belki 5 yıl sonra Türkiye’nin en büyük eticaret sitesi olacak. Nar, marka olup devleştiği zaman bu hanımlar bu şirketin ortağı olacak. Siz alın terinizi, emeğinizi, biz gücümüzü ortaya koyacağız. Siz zengin olacaksınız, biz mutlu olacağız. Bizim sizden beklediğimiz sadece duanız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 21:32
  1. İstanbul
  2. Aile
  3. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  4. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu

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