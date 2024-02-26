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Yerel Kadınları fuhuşa zorlayan namussuzlar yakalandı
Yerel

Kadınları fuhuşa zorlayan namussuzlar yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 10:52:00 -
Kadınları fuhuşa zorlayan namussuzlar yakalandı

Mersin'de fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin'de fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilerek teknik ve fiziki takibe alınan 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde, 12 cep telefonu, 3 pasaport ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin lira, 250 avro ve 100 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında, fuuhşa zorlandığı tespit edilen 6 kadın da kurtarıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

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