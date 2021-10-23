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Kadın - Aile Kadınlardan oluşturulan arama kurtarma timi
Kadın - Aile

Kadınlardan oluşturulan arama kurtarma timi

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın: - "Yaklaşık üç ay önce Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde kadınlardan oluşan bir arama kurtarma timi kurduk.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 15:03:00 -
Kadınlardan oluşturulan arama kurtarma timi

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın: - "Yaklaşık üç ay önce Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde kadınlardan oluşan bir arama kurtarma timi kurduk. Gerekli eğitimleri alan ekibimiz, afet durumunda sahada olacak, can kurtarmaya çalışacak" - Arama kurtarma ekibinden Edanur Arvas: - "Yüksek binalardan yaralı indirme, enkaz altında kalanları arama, çıkarma, taşıma, sesli arama yöntemlerini öğrendik, tatbikatlarımızı yaptık. Tüm saha çalışmalarına ve il dışı görevlerine gitmeye hazırız"

Van'ın İpekyolu Belediyesi bünyesinde kadınlardan oluşan İpekyolu Arama Kurtarma Timi (İPAK), zorlu tatbikat ve eğitimlere tabi tutularak olası afetlere müdahaleye hazır hale getirildi.

Deprem, çığ ve sel gibi doğal afetlerle gündeme gelen Van'da, acil durumlarda can kurtarmak ve krizleri en az hasarla atlatmak için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İpekyolu Belediyesinde görevli 20 kadından oluşan İPAK, haftanın belirli günlerinde AFAD Van İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan eğitim merkezinde tatbikat ve uygulamalı çalışmalara katılıyor.

Kıyafetleri, kaskları ve özel cihazlarıyla "afetlere müdahaleye hazırız" mesajı veren kadınlar, tatbikatlarda gösterdikleri başarıyla göz dolduruyor.

Van depreminin yıl dönümü için yaptıkları tatbikatta da başarılı performans ortaya koyan kadın arama kurtarma timi, hem bölgedeki doğal afetlere müdahale edebilecek hem de AFAD koordinasyonunda ülkenin değişik yerlerinde meydana gelebilecek afetlerde görev alabilecek yetenek ve kabiliyete sahip olduğunu gösterdi.

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