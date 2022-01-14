Bu karışım sadece 2 besinden oluşur, ancak kadınlarda görülen kist ve fibroidler gibi birçok farklı sağlık sorunuyla (kas dokusu, çoğunlukla kadın safrası) savaşmada son derece etkilidir.

Kaya koruğu, orijinal olarak Romalılar ve Yunanlılar tarafından yetiştirilen ortak bir ev bitkisidir. Özellikle kistleri tedavi ederken ve miyomlar (rahimde gelişen düz kas hücreleri ve lifli bağ dokusundan oluşan kanserli olmayan, sert ve toplu tümörler) saldırıya uğradığında vücuda besin kalkanı sağlar.

Kadınlarda kist ve miyomları küçülten doğal tedavi

Malzemeler:

Kaya koruğu 300 gram

Organik bal 500 gram

Hazırlanışı

Önce kanonun bıçaklarını kesin ve iyice temizleyin. Sonra bal ekleyin. Malzemeler tamamen nemli olana kadar 2-3 gün bekletin.

Nasıl kullanılır?

Sabahları aç karnına hiçbir şey yemeden kullanın. 1 çorba kaşığı kadar. Önümüzdeki 2 saat boyunca hiçbir şey kullanmayın. Sadece su kullan. Bu karışım da metabolizmayı uyarır ve toksinleri vücuttan uzaklaştırır. Kış aylarında diğer aylara göre daha fazla kirletici birikir. Bu, kış aylarında fiziksel aktivite eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden detokslu gıdalar ve doğal ilaçlar son derece önemlidir. Rus doktorlar bile bu mucizeyi i-lac olarak tavsiye ediyor. Kardiyovasküler hastalıkta etkili olduğunu söylüyorlar. Son olarak, başlangıçta da belirtildiği gibi, bu harika kombinasyon yumurtalık kistleri ve rahim tedavisinde son derece etkilidir.

Miyom nedir?

Anormal düz kas çoğalması olan myomlar rahmin en sık görülen iyi huylu tümörüdür.