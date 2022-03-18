Kadınlarda kanserin erken belirtilerine dikkat!

Kadınlarda kanserin erken belirtileri

Açıklanamayan Kilo Kaybı

Birçok kadın kilo vermeye çalışmadan kilo kaybını memnuniyet verici olarak düşünse de aslında diyetine dikkat etmediği halde açıklanamayan kilo kaybı kanser olmasa da tiroid gibi hastalıkların habercisi olabilir.

Şişkinlik

Birçok kadının ortak sorunu olan şişkinliğe karın ağrısı veya pelvik ağrı da eşlik ediyorsa yumurtalık kanserinin habercisi olabilir. Şişkinlik problemini hemen hemen her gün yaşamaya başladıysanız ve birkaç haftadan fazla sürüyorsa mutlaka hekiminize danışın.

Cilt Değişiklikleri

Ciltte görülen ani değişiklikler bazen fark edilemeyebilir. Ancak ciltte görülen renk değişikliklerini mutlaka takip etmek gerekir. Eğer aniden deride kanama ortaya çıkarsa, o da kontrol edilmelidir.

Yutma Zorluğu ve Hazımsızlık

Uzun süredir devam eden hazımsızlık mide ya da yemek borusu kanserinin habercisi olabilir.

Bu nedenle diyetinize dikkat ettiğiniz halde geçmeyen bir hazımsızlık problemi yaşıyorsanız mutlaka hekiminize başvurun.

Son dönemlerde ortaya çıkan yutma güçlüğü problemleri yemek borusu ile ilgili problemlerin ya da akciğer kanserinin belirtisi olabilir.

İdrar veya Dışkıda Kan

Eğer idrar veya dışkıda kan fark ederseniz hemoroid diyerek geçmeyin.

Özellikle dışkıda şekil ve renk değişiklikleri söz konusuysa mutlaka hekiminize başvurun.

Muayenenin ardından gerekli görüldüğünde kolonoskopi testi ile probleminizin nedeni ortaya çıkarılabilir.

Ağız Değişiklikler

Özellikle sigara içiyorsanız ağzınızdaki değişiklikleri takip edin ve mutlaka diş hekiminize başvurun. Ağız içi veya dil üzerinde oluşan beyaz lekeler ağız kanserinin belirtisi olabilir.

Lenf Nodlarındaki Değişiklikler

Koltuk altı ya da boyun bölgesinde yer alan lenf nodlarında meydana gelen şişlikleri dikkate alın ve mutlaka hekiminize başvurun.

Lenf nodlarındaki değişiklikler herhangi bir enfeksiyon kaynaklı olabileceği gibi kanserin de habercisi olabilir.

Ateş

Açıklanamayan ateş grip, enfeksiyon ya da kanserin habercisi olabilir. Özellikle kan kanserlerinin en önemli ve erken işaretlerinden biri de ateştir.

Yorgunluk

Pek çok hastalığa ev sahipliği yapan yorgunluk kanserin de belirsiz olan belirtilerinden biridir. Amerikan Kanser Derneği’ne göre, yorgunluk lösemi, kolon ya da mide kanserinin erken belirtisi olabilir.

Memede Değişiklikler

Meme muayenesi her kadının aylık periyotta yapması gereken bir sağlık kontrolüdür.

Özellikle meme bölgesinde kızarıklık, derinin kalınlaşması gibi meme kanserinin çok nadir görülen agresif belirtilerinin dışında meme dokusunda meydana gelen ve bir haftadan fazla süren şişliğin mutlaka dikkate alınması ve hekime başvurulması gerekir.

Aynı şekilde meme görünümünüz deki değişiklik ya da akıntı da hastalık habercisi olabilir. Bu durumda hekiminize başvurarak muayene olmalı ve mamografi, ultrason, MR ve gerekli görüldüğü takdirde biyopsi yaptırmalısınız.

Kadınların Özel Dönemi Dışında Kanama

Menopoz dönemi öncesi kadınlar arasında adet dönemi düzensizlikleri görmezden gelme eğilimi ne yazık ki yaygındır.

Ancak bu dönemde gerçekleşen kanamalar kolorektal kanserlerin belirtisi olan gastrointestinal kanamalar da olabilir.

Özellikle özel dönemi içinde ya da dışında görülen anormal kanamalar kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanser olan rahim kanserinin belirtisi olabilir.

Kalıcı Öksürük

Grip, alerji ve bazı ilaçların yan etkisi öksürüğe neden olabilir.

Ancak üç ya da dört hafta gibi uzun süreli devam eden öksürük göz ardı edilmemelidir.

Özellikle sigara içiyorsanız ve uzun süredir devam eden bir öksürüğünüz varsa mutlaka hekiminize başvurun.