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Kadınlara ve engellilere her dalda eğitim

Maltepe Belediyesinin kadınlara ve engellilere vereceği kurslar ile pasta, dikiş-nakış ve müzik yapmak artık daha kolay hale geliyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:05
Kadınlara ve engellilere her dalda eğitim

Maltepe Belediyesinin kadınlara ve engellilere vereceği kurslar ile pasta, dikiş-nakış ve müzik yapmak artık daha kolay hale geliyor.


Maltepe Belediyesi kadınlar ve engellilere yönelik hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi ile yapılan iş birliği çerçevesinde, belediyeye bağlı 5 merkezde el sanatlarından spora, aşçılıktan pastacılığa kadar çeşitli dallarda açılacak kurslarda eğitim verilecek. Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce, ilçede ikamet eden kadın ve engellilere yönelik kurslar Gülsuyu Kadın Danışma Merkezi, Üreten Engelliler Merkezi, Altın Yıllar Yaşam Merkezi, Fındıklı Kadın Danışma Merkezi ve Maltepe Kadın Girişimcilik Muftağı’nda 15 Eylül’den itibaren başlayacak.


Kurs programına göre Gülsuyu Kadın Danışma Merkezi’nde dekoratif el sanatları (dikiş-nakış vb.), iğne oyası ve spor (pilates, yoga vb.) ile okuma-yazma; Üreten Engelliler Merkezi’nde dekoratif el sanatları, günlük yaşamda destek eğitimleri, mutfak becerileri, temizlik vb. ve engelli anneleri için dekoratif el sanatları; Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde dekoratif el sanatları, spor, halk oyunları, müzik, koro ve satranç; Fındıklı Kadın Danışma Merkezi’nde okuma-yazma, dekoratif el sanatları ile spor ve Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfağı’nda pastacılık ve aşçılık eğitimi verilecek.


Kurslara katılmak isteyenler, 0216 458 99 99 Dâhili: 2030, 2049, 2052 veya 0216 458 99 77’den başvurularını yapabilecek.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:05
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