Kadınlara tam destek

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Akşam ve Sanat Okulu ile birlikte düzenlenen Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) yeni dönem kursiyerlerine kapılarını açtı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte eğitimlerin devam ettiği Güllük Mahallesi YILMEK merkezini ziyaret etti. Başkan Oktay Yılmaz, Geri Dönüşüm Malzemelerinden El Sanatları, Makrome, Takı Tasarım ve Örgü kursuna gelen kursiyerlerle sohbet etti ve ortaya çıkardıkları eserleri inceledi.



YIL-MEK'te 80 branşta binlerce kişiye hizmet verdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Unutulmaya Yüz Tutmuş ve Geleneksel Sanatlar Eğitimi', 'Müzik Eğitimleri', 'Dil Eğitimleri', 'El Sanatları ve Hobi Eğitimleri', 'Kişisel Gelişim Eğitimleri', ve 'Bilgisayar Teknolojileri kategorilerinde toplamda 80 branşta eğitim verdiğimiz YIL-MEK, her dönem vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Hemşehrilerimizden gelen talepleri karşılayabilmek için Yıldırım Belediyesi olarak ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Fırsat buldukça kurslarımızdaki öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Hem bizlerden talepleri varsa dinliyoruz hem de kurslarla birlikte katettikleri yolu yakinen gözlemlemiş oluyoruz. Bugün Güllük Mahallesi’ndeki YILMEK kursiyerlerimiz ile bir araya geldik. Ortaya çıkarmış oldukları ürünleri inceledik. Yıldırımlı kadınlarımızın kurslarımıza olan ilgisini görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak, elimizden geldiğince gücümüz yettiğince kadınlarımızın sosyalleşebileceği ve kendilerine artı değer katabileceği mekânlarımızın sayısını artırmaya çalışacağız” dedi.