Kadınlar tuvaletine girmek isteyen LGBT’li karşısında babayı buldu

LGBT problemi her yerde büyük bir sorun oluşturuyor. LGBT'nin çoğu eyalette yasal olarak tanımlandığı ABD'de bir baba kızı tuvaletteyken girmek isteyen bir LGBT’li erkeğe geçit vermedi.

LGBT’li erkek ile tartışan baba, "Kızım tuvalette ve hiç bir erkek içeri giremez." diyerek tepki gösterdi.

LGBT'li birey, "Ben kadınım." diyerek babaya cevap verdi.

Baba ise "Hayır erkeksin!" diyerek kızı çıkmadan içeri LGBT'li bireyi almadı.

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