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Kadınlar Teşrik Tekbiri getirir mi?

Müslümanlar için önemli zaman dilimlerinden olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte en çok merak edilen konular arasında 'teşrik tekbiri' yer aldı. Kadınların teşrik tekbiri getirip getirmeyeceği merak edilen sorular arasında. Kadınlar teşrik tekbiri getirir mi? İşte merak edilen sorunun ayrıntıları...

09 Ağustos 2019 Cuma 15:18
Kadınlar Teşrik Tekbiri getirir mi?

Müslümanlar için önemli zaman dilimlerinden olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte en çok merak edilen konular arasında 'teşrik tekbiri' yer aldı. Kadınların teşrik tekbiri getirip getirmeyeceği merak edilen sorular arasında. Kadınlar teşrik tekbiri getirir mi? İşte merak edilen sorunun ayrıntıları...

Kadınlar Teşrik Tekbiri getirir mi?

Hz. Peygamber (s.a.s.)' in, kurban bayramının arife günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arife günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her müslümana vaciptir. Kadınlar da teşrik tekbiri getirmelidir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teşrik tekbirleri de kaza edilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.

Teşrik Tekbiri getirmenin hükmü nedir?

Teşrîk tekbirleri birçok fakihe göre vaciptir. Bazılarına göre ise sünnettir. Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'e göre farz namazlarını kılmakla yükümlü olanlara bu tekbirler vaciptir. Bu konuda tek başına kılanla imama uyan, yolcu ile mukim, köylü ile şehirli, erkekle kadın eşittir. Böyle teşrîk tekbirleri cemaatle de yalnız başına da eda edilir. Kaza da edilebilir. Erkekler tekbiri açıktan, kadınlar ise gizlice getirir. Vitir namazı ile bayram namazları sonunda tekbir getirilmez.

Ebû Hanîfe'ye göre, teşrîk tekbirlerinin vacip olması için yükümlünün hür, mukîm ve erkek olması ve farz namazın cemaatle kılınmış bulunması şarttır. Bu yüzden yolcu, köle, kadın ve tek başına namaz kılana bu tekbirler vacip olmaz. Ancak bu sayılanlar imama uyarlarsa, cemaatle birlikte tekbir alırlar. Cuma ve bayram namazı kılınmayan küçük yerleşim merkezlerinde de teşrik tekbiri getirilmez ve cuma günü öğle namazını cemaatle kılan özürlü kimselere de vacip olmaz.

Bir yılın teşrîk günlerinde kazaya kalan bir namaz, yine o yılın teşrik günlerinden birinde kaza edilse, sonunda teşrik tekbiri alınır, fakat başka günlerde veya başka yılın teşrîk günlerinde kaza edilse, teşrîk tekbiri alınmaz.

Bir namazda sehiv secdesi, teşrîk tekbiri ve telbiye bir araya gelse, önce sehiv secdesi yapılır, sonra tekbir alınır, daha sonra da telbiyede bulunulur (Telbiye için bk. "Hacc" maddesi).

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:18
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