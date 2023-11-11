Kadınlar tanıyıp yakasına yapıştı! O dayı bakın kim çıktı

Hatay’da depremde 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın hakkında yakalama kararı bulunan müteahhidi Mehmet Özat, depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın tarafından Ankara’daki bir AVM’de gezerken yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde bulunan Emlak Bank Konutları 1. Kısım’da bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen blokların enkazından 370 kişinin cansız bedeni çıkarılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında konutların müteahhidi Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Depremlerin ardından her yerde aranan Özat bugüne kadar bulunamamıştı.

Sosyal medyada bugün paylaşılan bir videoda ise Özat'ın yakalandığı belirtildi.

Yapılan paylaşımlarda, "Hatay’da 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları’nın müteahhidi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Özat, Ankara’da bir AVM’de yakınlarını kaybedenler tarafından yakalanarak polise teslim edildi" bilgisi verildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara Adliyesi'ne sevk edildi

Gözaltına alınan Mehmet Özat, gerekli adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Özat, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verecek.

O anları anlattı

Yaşadığı o anları anlatan Sinem Boyacı, Özat ile arbede yaşadığını belirterek, “Antakya’da depremden sonra Ankara’ya taşındım. Bir AVM organizasyonundaydım. Karşıma kaçak müteahhit çıktı. Kendisini fark ettim, yanına gittim. Yakından sesini duymak ve yüzünü görüp emin olabilmek için saati sordum. Önce inkar etti. Kimliğini görmek istedim. Nedenini sorup heyecandan titreyince o olduğunu anladım. Daha sonra kendisi de itiraf etti. Polisi çağıracağımı söyledim. Kaçmaya çalıştı, tuttum. Bir süre bekledik, polise teslim ettik” ifadelerini kullandı.

“Ailemden 9 kişinin ölümüne sebep oldu”

Tüm çabasının kaybettiği yakınları için olduğunu söyleyen Boyacı, “Kendi ailemden 9 kişi, birçok yakın arkadaşım ve yüzlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Adalete güveniyorum ve elimden geleni de yapacağım. Yakaladığımda 'Olanlardan haberim yok' dedi. 9 aydır gündemde olmasına rağmen kendisinin haberi yokmuş, masummuş. O zaman adalete gereken bilgilerini verip teslim olsun. İnanılmaz heyecan duydum ilk başta. Ölenlerimizin huzur bulacağını düşünüyorum. Çabam onlar için. Gereken cezayı çekmesini ve yaptıklarının bedelini ödemesini istiyorum” dedi.