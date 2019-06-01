0553 313 94 23

Kadınlar, nene mirası, "Cicim" için ter döküyor

Tunceli’de açılan kurslarda nene mirası olarak nitelendirilen unutulmaya yüz tutmuş dokumayla ortaya çıkartılan cicim kilimleri tekrar gün yüzüne çıkarken, ekonomik olarak da kazanca dönüşüyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:18
Kadınlar, nene mirası, "Cicim" için ter döküyor

Tunceli’de açılan kurslarda nene mirası olarak nitelendirilen unutulmaya yüz tutmuş dokumayla ortaya çıkartılan cicim kilimleri tekrar gün yüzüne çıkarken, ekonomik olarak da kazanca dönüşüyor.


Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan kurslara her yıl yaklaşık 5 bin kursiyer katılarak farklı branşlarda eğitim alıyor. En az 12 kursiyerin başvuru yapması halinde istenilen branşta kurs açılan okulda, geçmişi yüz yıllara dayanan cicim kilimlerinin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tek başvurunun bile yeterli olduğu öğrenildi. Bun rağmen her kursta 10’un üzerinde kadın başvuruda bulunarak hem tarihi yaşatıyor, hemde ekonomik olarak kazanç elde ediyor. Mesleği öğrenen kadınlara, okulda 2 usta öğretici tarafından eğitimler veriliyor.



"Yörenin nenelerinden gördüğü bir mirastır"


Unutulmaya yüz tutmuş cicim kilimini dokumaya yönelik kurs verildiğini anımsatan Merkez ve Okul Müdürü Özkan Yurtsever, "Bu kursumuzu ustamız ve kursiyerlerimiz ilgi ile yapıyor. Çünkü bu yörenin nenelerinden gördüğü bir mirastır. Bizler de bu mirası yaşatmaya çalışıyoruz. Anadolu’nun güzel bir ürünü. Biz de bu kurslarla birlikte bu güzelliği yeni nesillere anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Dokumacılığa hevesi olanlar bize gelsinler. Çünkü bu kursu sürekli hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.



Merkezde 5 bin kişi kurs görüyor


Her yıl 5 bin civarında kursiyere sertifika verdiklerini hatırlatan Yurtsever, "Kurslarımız sürekli açık ve bu tarz kurslarımız unutulmaya yüz tutuğu için bir kişi olsa bile biz bu kursları açabiliyoruz.Diğer kurslar 12 kişi ile açılırken bu kurslar bir kişi olsa da açılabiliyor.Giyim teknolojileri, bayan futbol kursundan tutun tüm spor dallarına yönelik kurslarımız var.Meslek edindirmeye yönelik tekstil kursları, kişisel bakıma yönelik cilt ve saç bakım kursları, gençlik spor kulübü ve vakıf üzerinden dayanışma halinde açtığımız kurslar var. Yiyecek ve içecek kurslarının dışında hayatın her alanındaki kurslara yer vermeye çalışıyoruz. Her yıl 5 bine yakın kursiyerlerimize sertifika vermekteyiz" diye konuştu.



Babaannesinden gördü, ustası oldu


Cicim kursunda usta öğreticilik yapan Zercan Tunç, dokumacılığı babaannesinden görüp heves ettiğini dile getirerek," Ben de öğrenci olarak 15 yıl çalıştım. Ondan sonra 2 yıldır kurs açıyorum. Öğretiyorum. Kursa başlarken hocam çantamı yanıma alayım çözersem çözeyim çözemezsem bırakırım demiştim. Bir süre kendi kafama göre dokudum öğrendim ve kursa devam ettim. Şimdi cicim yapıp satıyorum. Masraflarımı çıkarıyorum. Çok faydası oldu . Bu annelerimizin el emeği çok güzel bir iş. Değerli bir iş. O yüzden bunu sevdim buna başladım. Yanımdaki kursiyerler İki üç ayda tam ustalığı öğreniyorlar. Gençlerin de bu kursa ilgi göstermelerini bekliyorum"ifadelerini kullandı.


Cicimi unutulmaya yüz tutması nedeniyle tercih ettiğini aktaran usta öğretici Havva Tacay ise; "Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdiği için benim daha çok ilgilimi çekti. Küçükken ninelerimiz, annelerimiz bunu yer tezgahında yapıyorlardı. O zamanlar çocuktum ve gider tezgahta oynardım. Sonra halk eğitimin kurslarına katılıp dört yıl eğitim aldım ve kendimi geliştirdim. Kursa ilgi iyi. Öğrenciler çok seviyor"şeklindekonuştu.


Üç aydır cicim dokuma kursuna katılan Aysel Emre’de "Hocalarımız önce bize ders şeklinde öğretiyor. Bu şekilde öğrettikleri için çok çabuk öğreniyoruz. Çok güzel bir meslek. Hayatımda hiç böyle bir şey yapmamıştım. Burada yaptım, öğrendim. Bir çok ürün çıkardım. İnsanlar bu kurslara ilgi gösterse burada emek verse çok iyi olur. Bu bizim geleneğimiz, göreneğimizdir. Kaybolmasın ve ebediyen yaşasın"diyerek sözlerini tamamladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:18
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tepebaşı ailesi bayramlaştı
    1. Tepebaşı ailesi bayramlaştı
    2. Aşkın Polat: “Bayramda, tatilcilerin..
    3. Zabıtadan bayram denetimi
    4. Çevre Çocuk Meclisi kapanış toplantısı..
    5. Muş’ta bayram pazarı kuruldu
    6. Benzin istasyonundaki pompalı tüfekli..
    7. Ay-yıldızın altında dua buluşması
    8. Başkan Sever, TÜBİTAK Bilim Fuarı’na..
    9. Otobüste yolcular yumruk yumruğa..
    10. Kedilere mama vereyim derken 3 metre..
    11. Büyükşehir Bayrama Hazır
    12. Drift yapan sürücüye 9 bin 524 TL para..
    13. Çaycuma’da Kadir Gecesi özel programı
    14. Okul bahçesinde uluslararası iftar
    15. Kaymakam Duru Kabaklı Mahallesini..
    16. Hacılar’da Yaşlılara Evde Temizlik..
    17. Rektör Uzun’un bayram mesajı
    18. İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa ile 1..
    19. Bünyan’da 206 Çocuk İçin Bayram Erken..
    20. Odunpazarı personeli etik eğitimi aldı
    21. Madrid'de 5 İngiliz taraftar gözaltına..
    22. LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi
    23. Malatya’da erken bayramlaşma
    24. Başkan Bayırdır, yol arkadaşları ile..
    25. Mantar hastalığı nasıl geçer? Mantar..
    26. 19 kilo 331 gram uyuşturucu ele..
    27. Kayseri’de süne zararlısı ile mücadele..
    28. Şanlıurfa’da derelerde temizlik..
    29. Pakistan Başkanı, Suudi Veliaht..
    30. Tatile çıkarken sosyal medya..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti