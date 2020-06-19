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Spor

Kadınlar Ligi oynanmıyor

Kadınlar Ligleri 1.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:29:08 -
Kadınlar Ligi oynanmıyor

Kadınlar Ligleri 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Yıldız Kızlar müsabakalarının devam edilmemesine karar verildi.


Kadınlar Liginde Kayseri’yi temsil eden Kayseri Gençlerbirliği, Kılıçaslan Yıldızspor ve Anadolu Yıldızları için 2019-2020 sezonu tamamlandı. 2. Ligde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği ligi 31 puanla 6. sırada tamamlarken, 3. Lig 8. Grupta mücadele eden Kılıçaslan Yıldızspor 29 puanla 2. sırada ve Anadolu Yıldızları ise 23 puanla 3. sırada tamamladı.


Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamada, "Kulüplerinin genç futbolcu gelişim programları dâhilinde, futbolcuların bütünsel gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Ülkemizde görülen COVID 19 virüsü sebebiyle 13.03.2020 tarihinde ara verilen 2019-2020 futbol sezonu Kadın Ligleri müsabakaları genç futbolcu sağlığında tehdit oluşturacağı ve gerekli tedbirler alınamayacağı göz önünde bulundurularak belirtilen liglerin devam edilmemesine karar verilmiştir.Kadın Ligleri Ligleri 2020-2021 sezonu planlaması en kısa sürede açıklanacaktır" denildi.

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