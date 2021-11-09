Yaz sebze ve meyvelerini kışın da kullanmak isteyenler konserve yapmak için pazarlarının yolunu tuttu. Sebze ve meyve çeşitlerinin en zengin olduğu dönem yaz aylarıdır. Yazın aldığımız besinleri nasıl korumalyız? Kışa hazırlık yaparken gıdaların aromalarını korumanın en iyi yolu onları derin dondurucu kullanarak saklamaktır.

Besinler nasıl korunur nasıl saklanır?

-En canlı ve taze sebze ve meyveleri tercih edin, iyice yıkayın.

-Dondurmadan önce, yemek yaparken nasıl soyup doğruyorsanız aynı işlemleri yapın.

-Sebzeleri dondurucuya koymadan önce kavurmak ya da haşlamak gerekir. -

-Şoklama, haşlanan sebzeleri buzlu suya koymaktır, tazeliğini korumaya yardımcı olur.

-Buzdolabı poşeti ya da saklama kaplarının içinde derin dondurucuya koyabilirsiniz. İçeride hava kalmadığına emin olmalısınız.

-Haşlanıp soğutulmuş sebzeleri dondurucuya koymadan önce çok iyi süzmelisiniz.

Karadenizli kadınlar kış hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzon'da kadınlar, tarlalarında ürettikleri ürünlerle kış hazırlıkları yapıyor.



Tonya ilçesine bağlı mahallelerde yaşayan kadınlar mısır, kabak, fasulye ve elma gibi ürünlerini kış için tüketime hazır hale getiriyor. Çalışkanlıklarıyla bilinen Karadeniz kadınları bir yandan kendileri, bir yandan da hayvanları için hazırlıklarını sürdürüyor.



İlçeye bağlı Karşular Mahallesi'nde yaşayan Şükran Küçük, mısır, patates ve fasulyenin bozulmaması için farklı şekillerde saklandığını söyledi.



Ürünleri kurutarak ya da salamura yöntemiyle muhafaza ettiklerini anlatan Küçük, "Böylece kış boyunca bozulmadan tüketebiliyoruz. Hayvanlarımız için de hazırlık yapıyoruz. Önümüz kış, hayvanlarımız kışın üşümesin diye altlarına bahçeden topladığımız yaprakları seriyoruz." dedi.



Hanife Şener de yılın 8 ayını köyde geçirdiklerini belirterek, "Bu ay şehre gideceğiz. Orada eşim, gelinim ve iki torunumla birlikte kalıyoruz. Mart ayına kadar orada kalacağız." diye konuştu.



Oğlunun ise Rusya'ya çalışmaya gittiğini dile getiren Şener, "Bizler de zamanımızın çoğunu köyümüzde geçiriyoruz. Mısırlarımızı biçtik, saplarını hayvanlarımız için sakladık. Şimdi de köyde yakmak için odun kesiyorum." ifadelerini kullandı.