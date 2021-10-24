Kadınlar imeceyle ballı köme yapımına başladı

Kars'ın Kağızman ilçesinde kadınlar, imeceyle ballı cevizli köme yapmak için kolları sıvadı.

Geleneksel yöntemlerle ürünler hazırlayan kadınlar, cevizli sucuk ve köme yapımı öncesi çiçek balı, pekmez ve unu krema şeklinde hazırlıyor.

Daha önce sucuk şekli verilerek uzun iplere dizilip kurutulan ceviz içi hazırlanan karışıma batırılıyor.

Kazanlardan alınarak kurutulmaya bırakılan ballı ceviz sucuklar bir müddet güneşte kurutuluyor. Daha sonra ufak parçalar haline getirilen sucuklar, kış sofraları için hazır hale geliyor.

İmeceye katılanlardan Yıldız Bingöl, bahçelerinden topladıkları cevizleri kırarak dizdiklerini, bir süre kuruttuktan sonra köme için hazır hale getirdiklerini söyledi.

Kömede bal kullanılmasının önemine değinen Bingöl, "Köme hamuru şekerli olduğu zaman kuru ve sert olur ama bal çoğunluğu olduğu zaman yumuşak ve ömrü uzun olur, yemesi de çok lezzetli olur." dedi.

Bingöl, kömelerin unlama işleminin ardından hazır hale geldiğini kaydetti.