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Kadınlar Gününde sahaya çıkıp şampiyonluk için ter döktüler

Afyonkarahisar’da düzenlenen ‘Annem Futbol Oynuyor’ etkinliği kapsamında halı sahaya çıkan ev hanımları şampiyon olmak için ter döktü.

08 Mart 2019 Cuma 16:15
Kadınlar Gününde sahaya çıkıp şampiyonluk için ter döktüler

Afyonkarahisar’da düzenlenen ‘Annem Futbol Oynuyor’ etkinliği kapsamında halı sahaya çıkan ev hanımları şampiyon olmak için ter döktü.


8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Afyonkarahisar Şubesi ile Örnekevler Mahalle muhtarlığı ortaklaşa düzenlediği ‘Annem Futbol Oynuyor’ etkinliği beğeniyle izlendi. Mahallede bulunan bir halı sahada yapılan futbol maçına katılan anneler girişte Mahalle Muhtarı Kadir Toros tarafından gül ve karanfillerle karşılandı. Daha sonra sahaya inen anneler TÜFAD Başkanı Mustafa Keser tarafından müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaparak maça hazırlandı. Başkan Keser, annelere 1923 yılında A Milli Takım futbol takımı için tasarlanan milli takım forması hediye edildi. İki takım halinde sahada mücadele eden anneleri eşleri, çocukları ve mahalle sakinleri izledi. Yeşil ve beyaz takım olarak iki ayrılan annelerin başlama vuruşunu Başkan Keser yaptı. İlk golü yeşil takım atarken, beyaz takımda bir penaltıdan yararlanamadı. Karşılaşma 2-2 berabere sona ererken anneler müzik eşliğinde futbol oynamanın keyfini yaşadı.


“Güzel bir gün oldu”


Şubeleri ve Örnekevler mahalle muhtarı Kadir Toros ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen TÜFAD Başkanı Mustafa Keser, “Futbola önem veriyoruz. Yazın çocuklar için ücretsiz kurs açıyoruz. 8 Mart dünya kadınlar gününe özel olarak ‘Annemle Futbol oynuyorum’ etkinliği düzenledik. Bu gün özel bir gün olduğu için böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Ömrümüz olduğu sürece bu etkinliği sürdüreceğiz. Şuanda burada 20 bayan var. Bu etkinliği çocuklarımızla da yapacağız. Amacımız Afyonkarahisar’da bir ilk ve farkındalık oluşturmaktı. Sanırım bunu başardığımızı zannediyorum” dedi.


“Çok mutlu olduk”


‘Annem Futbol Oynuyor’ etkinliğine katılan ev hanımı Serpil Düşmez Kalender, böyle bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Etkinliği düzenleyen muhtar Toros ve TÜFAD başkanı Keser’e teşekkür eden Kalender, sahadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.


Ev hanımı Hülya Tepe Korcan, etkinlik sayesinde hem günlerini kutladıklarını hem de eğlendiklerini söyledi. Korcan, “Kadınlar güçlüdür. Her kadın güçlüdür. Futbol oynamak çok güzel bir duygu ve sadece erkekler oynar diye bir şey yok. Bizde oynayabiliriz. Kadın her şeyi başarır” dedi. Konuşmaların ardından etkinlik kadınların toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:15
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