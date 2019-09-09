Kadınlar golbolda birincilik Kadın Golbol Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen turnuvada birincilik elde etti

ANKARA (AA) - Kadın Golbol Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada birinci oldu. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadın Golbol Milli Takımı, İspanya'nın başkenti Madrid'te 5-8 Eylül'de düzenlenen uluslararası turnuvada mücadele etti. Finalde Rusya ile karşılaşan milliler, ilk yarıyı 7-1, mücadelenin bitimine 9 dakika kala ise skoru 13-3'e taşıyarak teknik üstünlükle maçı kazandı. Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan, Türkiye'de 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na takım halinde ilk kotayı Kadın Golbol Milli Takımı'nın aldığını vurguladı. Sayyıdan, "Takımımız, 6 ülkenin katıldığı turnuvada son dünya şampiyonu Rusya'yı yenerek birinci oldu. Takımı uluslararası açık turnuvalara göndererek, Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na daha hazır hale gelmelerini sağlıyoruz. 4-14 Ekim tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da sporcularımızın iyi bir performans sergileyeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



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