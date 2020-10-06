Kadınlar çok kızacak! Kılıçdaroğlu A-101, BİM ve ŞOK'u hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “A101, Bim, Şok gibi zincir marketler okul dönemi kırtasiye malzemesi satıyor, turşu zamanı kavanoz satıyor, kış geliyor bot satıyor diyorlar. Esnafın bunlarla mücadele etmesi mümkün değil” şeklinde market zincirlerini hedef aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin konu başlıkları üzerine eleştirilerini sıralayan Kemal Kılıçdaroğlu, kahvelerde oynan kağıt için dahiyane fikir önerisinin ardından şimdi de vatandaş için büyük bir öneme sahip olan market zincirlerini hedef aldı.

A-101, BİM ve ŞOK eleştirisi

Kılıçdaroğlu konuşmasında bir esnafın, “A101, Bim, Şok gibi zincir marketler okul dönemi kırtasiye malzemesi satıyor, turşu zamanı kavanoz satıyor, kış geliyor bot satıyor diyorlar. Esnafın bunlarla mücadele etmesi mümkün değil” şeklinde sözlerini aktardı ve AVM’lerin haftanın bir günü kapatılması teklifini belirtti.

Kılıçdaroğlu'ndan kağıt önerisi

Kılıçdaroğlu daha önce de kahvelerde kağıt oynanamasından şikayet ederek, "Kahveler açık, güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki: Her oyunda yeni, sıfır kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor." ifadelerini kullanmıştı.