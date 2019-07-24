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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kura çekimi yarın

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonunun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:44
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kura çekimi yarın

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonunun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.


Geride kalan sezon Fenerbahçe’nin şampiyonluğu ile tamamlanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon heyecanı için fikstür kura çekimi yarın yapılacak. Saat 13.00’de düzenlenecek kura çekimiyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonunun fikstürü belli olacak.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:44
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