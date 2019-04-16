Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off - BOTAŞ: 51 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 61



Salon: Ankara Hakemler: Mehmet Keseratar, Murat Ciner, Yiğit Gönültaş BOTAŞ: Büşra Akbaş, Melis Gülcan 5, Olcay Çakır Turgut 6, Cuic 21, Williams 14, Sehernaz Çidal 5, Kübra Erat, Garrick, Hatice Pelin Gülçelik Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 8, Burcu Çiğil 3, Petronyte 12, Walker 13, Anderson 13, Melis Talay 6, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Cado 3, Melisa Korkmaz 1. Periyot: 17-13 Devre: 23-23 3. Periyot: 33-46

ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda BOTAŞ'ı 61-51 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 19 Nisan Cuma günü Mersin'de oynanacak.



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