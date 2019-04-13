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Seçim 2019 Sayfası

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Fenerbahçe: 81 - Çukurova Basketbol: 65

13 Nisan 2019 Cumartesi 18:10
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Metro Enerji

Hakemler: Turgut Işık, Egemen Ercan, Yiğit Emre Şimşek

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Plum 21, Tuğçe Canıtez 7, Verameyenka 7, Vaughn 10, Ayşe Cora 6, Esra Ural Topuz 4, Merve Arı, Hartley 15

Çukurova Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 6, Gökşen Fitik 10, Gueye 22, Gray 18, Bone 7, Mestdagh, Meltem Avcı, Sevgi Uzun 2, Şaziye İvegin Üner

1. Periyot: 20-18

Devre: 45-34

3. Periyot: 64-46


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son hafta maçında Fenerbahçe, Çukurova Basketbol'u 81-65 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe normal sezonu 22 galibiyet, 4 mağlubiyetle 2. sırada tamamladı. Çukurova Basketbol ise normal sezonu 23 galibiyet ve 3 yenilgiyle lider bitirdi.


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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 18:10
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