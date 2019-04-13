Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Fenerbahçe: 81 - Çukurova Basketbol: 65



Salon: Metro Enerji Hakemler: Turgut Işık, Egemen Ercan, Yiğit Emre Şimşek Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Plum 21, Tuğçe Canıtez 7, Verameyenka 7, Vaughn 10, Ayşe Cora 6, Esra Ural Topuz 4, Merve Arı, Hartley 15 Çukurova Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 6, Gökşen Fitik 10, Gueye 22, Gray 18, Bone 7, Mestdagh, Meltem Avcı, Sevgi Uzun 2, Şaziye İvegin Üner 1. Periyot: 20-18 Devre: 45-34 3. Periyot: 64-46

İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son hafta maçında Fenerbahçe, Çukurova Basketbol'u 81-65 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe normal sezonu 22 galibiyet, 4 mağlubiyetle 2. sırada tamamladı. Çukurova Basketbol ise normal sezonu 23 galibiyet ve 3 yenilgiyle lider bitirdi.



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