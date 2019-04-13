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Seçim 2019 Sayfası

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Beşiktaş: 111 - Gündoğdu Adana Basketbol: 71

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:02
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Sertan Kırklar, Dorukhan Kalyoncu, Mustafa Candemir Tabak

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 3, Egesu Kurtyemez 6, Akhator 25, Epoupa 14, Mitchell 30, Bahar Yapar 5, Kübra İmren Siyahdemir 12, Mircheva 9, Aleyna Baday 1, Hilal Bayraktar 6

Gündoğdu Adana Basketbol: Betül Erkoyuncu 8, Sevgi Tonguç 7, Bouthors 12, Marginean 9, Zeynep Öykü Kalbisağde 1, Bahar Kocaoğlu 5, Sanem Gamze Zeren 23, Fatmanur Karakaş 6, Bensu Deniz Zereyak

1. Periyot: 31-21

Devre: 57-39

3. Periyot: 83-49


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Beşiktaş, Gündoğdu Adana Basketbol'u 111-71 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takım normal sezonu 16 galibiyetle tamamlarken, Gündoğdu Adana Basketbol ise 18. kez yenildi.


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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 15:02
  1. 26. hafta
  2. Basketbol
  3. Beşiktaş
  4. Gündoğdu Adana Basketbol
  5. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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