Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Beşiktaş: 111 - Gündoğdu Adana Basketbol: 7113 Nisan 2019 Cumartesi 15:02
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Sertan Kırklar, Dorukhan Kalyoncu, Mustafa Candemir Tabak
Beşiktaş: Esra Erden Atacan 3, Egesu Kurtyemez 6, Akhator 25, Epoupa 14, Mitchell 30, Bahar Yapar 5, Kübra İmren Siyahdemir 12, Mircheva 9, Aleyna Baday 1, Hilal Bayraktar 6
Gündoğdu Adana Basketbol: Betül Erkoyuncu 8, Sevgi Tonguç 7, Bouthors 12, Marginean 9, Zeynep Öykü Kalbisağde 1, Bahar Kocaoğlu 5, Sanem Gamze Zeren 23, Fatmanur Karakaş 6, Bensu Deniz Zereyak
1. Periyot: 31-21
Devre: 57-39
3. Periyot: 83-49
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Beşiktaş, Gündoğdu Adana Basketbol'u 111-71 mağlup etti.
Siyah-beyazlı takım normal sezonu 16 galibiyetle tamamlarken, Gündoğdu Adana Basketbol ise 18. kez yenildi.
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