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Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası

A Grubu'nda Polonya, Galler ve İtalya'ya karşı maçlarını kaybeden Türkiye, düşme grubunda mücadele edecek

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:30
Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası

ANKARA (AA) - Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası C2’de mücadele eden Türkiye, A Grubu'ndaki tam maçlarını kaybederek dördüncü sırada kaldı.

Türkiye Hokey Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre milliler, grubunda oynadığı maçlarda Polonya’ya 6-0, Galler’e 5-1, İtalya’ya da 10-1 mağlup oldu.

A Grubu'nu 4. ve son sırada bitiren milli takım, Galler, Çekya ve Ukrayna ile düşme grubunda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar grubundaki ilk maçını yarın Ukrayna ile oynayacak.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:30
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