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Gündem

Kadının tecavüz iftirası yüzünden az kalsın ölüyordu!

İstanbul'da bir diş hekimi, yanında temizlik işçisi olarak çalışan kadının tecavüz iftirası sonrası sokak ortasında feci şekilde darp edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 08:06:00 -
Kadının tecavüz iftirası yüzünden az kalsın ölüyordu!

Kadıköy Bahariye Caddesi’nde dün bir binanın terasındaki kadın, "Bana tecavüz ediyorlar, kurtarın" diye bağırmaya başladı. Feryatları duyanlar hemen kadını kurtarmak için binaya girdi. Kadın, diş hekimi İ.B.'nin kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi. Olayı duyanlar, İ.B.'yi, yaka paça aşağı indirerek dövmeye başladı. İ.B., aldığı darbelerle yere yığılırken polis çağrıldı. İ.B. ve M.S. polis merkezine götürüldü.

Sınır dışı edilecek

İ.B., M.S.'nin yanında temizlik işçisi olarak çalıştığını söyleyerek, "Bende alamadığı parası olduğunu söylüyordu. Telefonla kayıt yaptığını fark edince telefonu almak istedim. Bunun üzerine kendisine tecavüz edildiğini söyleyerek bağırmaya başladı. Ben tecavüz etmeye çalışmadım yalan söylüyor" dedi. Polis, yaptığı araştırmada, M.S.'nin yalan söyleyerek İ.B.,'ye iftira attığını belirledi. İ.B., ifadesinin ardından polis merkezinden ayrılırken, M.S. hakkında işlem başlatıldı. M.S.'nin çalışma izni olmadığından da sınır dışı edileceği belirtildi. (Hürriyet)

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Yorumlar

mustafa

İstanbul sözleşmesinin yetkisini kullanarak bir çok kişi özellikle dindar öğretmenler pedofili tecavüzcü ve sapık denilerek delilsiz mahkum edildiler
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se

sigortasız ucuz yabancı işçi çalıştırmanın sonu az bile ölmemiş dua etsin beleşci
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