  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nun topladığı kalabalık sosyal medya algısını yıktı Mobilya fiyatlarına dev zam geliyor! 29 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 30 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 31 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi CHP'yi pavyon masalarına meze ettiler: Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi sarsan FETÖ çıkışı Emeklilikler iptal edilebilir, maaşlar geri istenebilir! İran’dan Hürmüz Boğazı resti: Askeri gemiler hedef alınacak 6'sı çocuk 8 Suriyeli hayatını kaybetti! Yolcu otobüsü kazasında acı bilanço! 7 ölü
Yerel Kadının boynunda asılı 17 çeyrek altını çalarak kayıplara karıştılar
Yerel

Kadının boynunda asılı 17 çeyrek altını çalarak kayıplara karıştılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Eskişehir'de yolun kenarında oturan 52 yaşındaki kadının boynunda asılı olan yaklaşık piyasa değeri 185 bin TL olan 17 tane çeyrek altını çalan 2 kadın polis tarafından yakalandı.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü saat 14.10 Tepebaşı ilçesi Muttalip Orta Mahallesinde Y.Ö. (52) isimli kadın kaldırımda oturduğu sırada, yanında küçük çocuğu ve kadın geldi. İki şahıs bir süre konuşup oyaladıktan sonra kadının aniden boynundaki ipe sarılı 17 adet çeyrek altını koparıp kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Hırsızlık olayının polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine konuyla alakalı çalışma başlatıldı. Şüphelinin kaçarken attığı altınlar olay yerine yakın çimenlik alanda polisler tarafından bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce kente giriş çıkışlarını kapatan ve yakın bölgeye uygulama noktaları kuran ekiplerce, şüpheli bindiği taksi içinde yakandı. Ayrıca şüpheli kadının olay öncesi beraber hareket ettiği değerlendirilen bir kadın daha yakaladı. Şüpheliler, D.Ç. ( 33 ) ve N.T. ( 19 ) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP mitingi mi marjinal örgütlerin şov alanı mı! Özgür Özel'in fiyasko meydanında şok görüntüler
Gündem

CHP mitingi mi marjinal örgütlerin şov alanı mı! Özgür Özel'in fiyasko meydanında şok görüntüler

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı ile genel başkanlığı iptal edilen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in katılımıyla düzenlenen açık ..
Meral Akşener’e sırtından hançer! Halefinden İmamoğlu ailesine şok bayram ziyareti
Gündem

Meral Akşener’e sırtından hançer! Halefinden İmamoğlu ailesine şok bayram ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayramın son gününde soluğu, kurucusu olduğu partiyi sırtından bıçaklayanların yanında aldı. Der..
Başörtüsü karşıtından Hırsız savunması: Hukuk mukuk dinlemeyiz, hırsızımıza dokunanı yakarız!
Gündem

Başörtüsü karşıtından Hırsız savunması: Hukuk mukuk dinlemeyiz, hırsızımıza dokunanı yakarız!

Ali Karahasanoğlu, kaleme aldığı bugünkü yazısında, CHP kurultaylarına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin ver..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23