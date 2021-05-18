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Gündem "Kadının beyanı esastır" diyerek atılan iftiranın bedeli olmayacak mı? Vatandaşlardan "#ebruzereytutuklansın" tagıyla sert tepki
Gündem

"Kadının beyanı esastır" diyerek atılan iftiranın bedeli olmayacak mı? Vatandaşlardan "#ebruzereytutuklansın" tagıyla sert tepki

70 yaşındaki Diş Hekimi İsmail Beker’in bir kadına tecavüz ettiğini iddia eden Ebru Zerey, kaldırımda oturan Diş hekiminin yakasından tutarak “Burada bir kadına tecavüz girişiminde bulunan bir alçak var” iftirasıyla vatandaşlar tarafından linç edilmesine neden olan Ebru Zerey’e sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 23:00:00 - 2021-05-18 23:04:00
"Kadının beyanı esastır" diyerek atılan iftiranın bedeli olmayacak mı? Vatandaşlardan "#ebruzereytutuklansın" tagıyla sert tepki

 YENİ AKİT / ANKARA 

70 yaşındaki Diş Hekimi İsmail Beker’in yanında çalıştırdığı bir kadına tecavüz ettiğini iddia eden Ebru Zerey, kaldırımda oturan Diş hekiminin yakasından tutarak "Burada bir kadına tecavüz girişiminde bulunan bir alçak var" diyerek vatandaşlar tarafından linç edilmesine neden olan Ebru Zerey’e sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

Vatandaştan tepki yağdı

#EbruZereyTutuklansın etiketiyle paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcıları, “Bir kadın olarak bu hemcinslerimden utanıyorum! En ağır cezaya çarptırılsınlar!”, “Ya doktorun ofisinde kamera olmasaydı? Şerefine sürülen lekenin bedeli ne olurdu? TCK 267. Md. düzenlenen 'iftira' ile 109. Md. düzenlenen 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçları oluşmuştur. İvedilikle gereği yapılmalıdır. Mağdur hekimimize geçmiş olsun”, “Kadının beyanı esastır diye diye iftirayı görmemezlikten geliyorsunuz! Bu iki kadın en ağır cezaya çarptırılsın” ifadeleri ile tepkilerini dile getirdiler.

 
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