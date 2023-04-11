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Dini Bilgiler 'Kadının beyanı esastır' diyenler dikkat! Cübbeli Ahmet Hoca'ya kulak verin...
Dini Bilgiler

'Kadının beyanı esastır' diyenler dikkat! Cübbeli Ahmet Hoca'ya kulak verin...

Yeniakit Publisher
2023-04-11 23:19:00 - 2023-04-11 23:32:56

Ramazan Sohbetleri programında konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, İslam'da aileye ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, bu akşamki Ramazan Sohbetleri'nde İslam'da aile değerlendirmesi yaptı.

Feministlerin 6284'ü savunurken, "Kadının beyanı esastır" demelerini eleştiren Cübbeli Ahmet Hoca, bu düşüncenin İslam'a uygun olmadığını söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Kadının beyanı esas değildir. Erkeğin de beyanı esas değildir. Esas olan haklının beyanıdır." diyerek, bazı sözlerin imani noktada sıkıntıya sebep olabileceği uyarısını yaptı.

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